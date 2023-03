Hai ca sĩ Việt bị loại khỏi chương trình âm nhạc Hàn Quốc

Trong tập mới nhất lên sóng tối 23/3 của chương trình Boys Planet 999, hai thí sinh người Việt là Nguyễn Thành Công và Đặng Hồng Hải chính thức dừng chân. Hai ca sĩ không thể lọt top 28 để tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi. Trong khi đó, top 9 tạm thời của Boys Planet 999 là Sung Hanbin, Zhang Hao, Han Yujin, Seok Matthew, Kim Ji Woong, Kim Gyu Vin, Kim Tae Rae, Keita và Park Gun Wook.

Với việc dừng chân ở vòng loại 2, Nguyễn Thành Công và Đặng Hồng Hải không còn cơ hội để ra mắt trong nhóm nhạc dự án của chương trình Boys Planet 999. Nhiều khán giả tiếc nuối cho kết quả của hai ca sĩ. Tuy nhiên, họ đã có hành trình khá ấn tượng ở chương trình.

Trong tập đầu tiên lên sóng trên Mnet vào tối 2/2. Đặng Hồng Hải và Nguyễn Thành Công có thời lượng xuất hiện ít ỏi. Sau màn trình diễn View (của nhóm nhạc SHINee), cả hai nhận đánh giá tương đối thấp từ các giám khảo của chương trình ở vòng đầu. Đặng Hồng Hải nhận hai sao tương đương lớp C còn Nguyễn Thành Công nhận một sao tức vào lớp D. Tuy nhiên, họ dần tiến bộ trong những tập tiếp theo.

Thậm chí, ở tập 7, Nguyễn Thành Công khi đảm nhận vị trí main vocal trong đội biểu diễn Butterfly (bản gốc của BTS) đã khiến các thí sinh bất ngờ bởi giọng hát nội lực, nốt cao mượt mà.

Ngoài ra, Fantagio - công ty quản lý của Đặng Hồng Hải - vừa thông báo chuẩn bị giới thiệu nhóm nhạc nam mới. Do đó, công chúng kỳ vọng nam ca sĩ được ra mắt trong nhóm nhạc này.

Boys Planet 999 là chương trình thực tế từ đài Mnet với sự tham gia của gần 100 thí sinh đến từ Hàn Quốc cùng nhiều quốc gia khác. Trải qua các vòng thi, 9 thí sinh có lượt bình chọn cao nhất từ khán giả có cơ hội ra mắt trong nhóm nhạc dự án.

Đặng Hồng Hải sinh năm 2003, tham gia cuộc thi với tư cách thực tập sinh của Fantagio - công ty quản lý của Astro và Weki Meki. Anh từng tham gia The Voice Kids năm 2016, thuộc đội Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Trong khi đó, Nguyễn Thành Công sinh ngày 8/12/2000, là thực tập sinh tự do.

Chuyên mục Giải trí giới thiệu cuốn sách hay về Kpop: Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.