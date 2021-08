HAGL Agrico lỗ thêm 129 tỷ, nâng lỗ lũy kế lên hơn 2.400 tỷ đồng

Hoạt động sản xuất suy giảm cộng thêm chi phí cao ăn mòn lợi nhuận, HAGL Agrico báo lỗ thêm 129 tỷ đồng trong quý II.

Công ty Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) vừa công bố doanh thu thuần quý II giảm 49% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 252 tỷ đồng . Trong đó, phần lớn là nguồn thu từ trái cây với giá trị gần 200 tỷ đồng , còn lại từ mủ cao sao và sản phẩm khác.

Hoạt động tài chính đáng chú ý khi doanh thu tăng mạnh lên 62 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính cũng cao đột biến 138 tỷ đồng (cùng kỳ được hoàn nhập 36 tỷ), trong đó chủ yếu là lãi vay ngân hàng và trái phiếu với gần 121 tỷ đồng . Điều đó đồng nghĩa với việc để tạo ra 2 đồng doanh thu thì công ty chi gần 1 đồng để trả lãi vay.

Các chi phí ăn mòn lợi nhuận dẫn đến việc công ty nông nghiệp này lỗ ròng 129 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái có lãi hơn 7 tỷ.

Theo HAGL Agrico, kết quả này là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã làm giá mua vật tư nông nghiệp, bao bì đóng gói và chi phí vận chuyển bằng đường biển tăng so với quý liên trước. Công ty có thực hiện trích lập dự phòng một số khoản phải thu là 43 tỷ đồng , thanh lý hàng tồn kho trái cây chế biến (IQF) đã sản xuất từ năm 2019.

Chi phí nhân công cũng tăng khi dịch Covid-19 khiến nguồn lao động địa phương bị hạn chế vì quy định giãn cách xã hội tại các địa phương có dự án. Chi phí phát sinh cho lao động người Việt tăng cao từ quý II do quy định về cách ly và kiểm tra phòng ngừa Covid-19 tăng tại cửa khẩu.

Mặt khác, sản lượng và doanh thu chưa tăng như kỳ vọng do các vườn cây chuối, dứa, xoài đang trong giai đoạn cải tạo và khắc phục tình trạng thiếu nước, thiếu điện, thiếu phân bón từ cuối năm 2020 chuyển sang,đồng thời năng suất và chất lượng không thể cải thiện trong thời gian ngắn.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HAGL AGRICO

Nhãn Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 6T/2021 Doanh thu thuần Tỷ đồng 4731 4777 3321 3688 1811 2375 512 Lợi nhuận sau thuế

744 -1020 530 -656 -2444 21 -123

Luỹ kế nửa đầu năm, HAGL Agrico ghi nhận doanh thu thuần giảm 56% so với cùng kỳ còn đạt 512 tỷ đồng . Lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ là gần 123 tỷ đồng , tiêu cực hơn so với khoản lãi ròng 11 tỷ cùng kỳ năm ngoái. Theo đó lỗ lũy kế của doanh nghiệp đã lên đến 2.429 tỷ đồng .

Theo kế hoạch năm 2021, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.891 tỷ đồng , lợi nhuận trước thuế 16 tỷ đồng . Với kết quả trên, đơn vị mới hoàn thành 27% chỉ tiêu doanh thu cả năm và càng cách xa mục tiêu có lãi.

Quy mô tổng tài sản doanh nghiệp là 22.829 tỷ đồng , giảm 7,4% so với đầu năm. Một khoản mục đáng chú ý là phải thu ngắn hạn của khách hàng hơn 6.900 tỷ đồng , chủ yếu đến từ phải thu Thagrico số tiền 6.030 tỷ đồng sau khi mua 4 công ty con của HAGL Agrico.

Số dư nợ vay tài chính cuối kỳ là hơn 12.000 tỷ đồng , tăng thêm 618 tỷ so với thời điểm đầu năm. Trong đó nợ ngân hàng chỉ chiếm hơn 3.335 tỷ đồng , còn lại là đi vay các tổ chức kinh doanh khác và vay trái phiếu. Chủ nợ lớn nhất cũng chính là Thagrico.

Theo quyết định mới đây, Hội đồng quản trị HAGL Agrico thông qua việc thực hiện cấn trừ công nợ số tiền chuyển nhượng 4 công ty con với khoản tiền đang nợ Thagrico với số tiền 6.030 tỷ đồng . Sau giao dịch này, HAGL Agrico chỉ còn nợ Thagrico khoảng 1.266 tỷ đồng và tổng nợ của doanh nghiệp cũng dự kiến giảm về còn 7.359 tỷ đồng , chiếm 47% tổng nguồn vốn.

Về kế hoạch quý III, HAGL Agrico đặt mục tiêu khai thác sản lượng 24.586 tấn trái cây, tăng 40% so với quý liền trước. Trong đó chuối đạt 22.453 tấn, dứa 165 tấn và khai thác 1.500 ha mủ cao su. Tổng doanh thu theo đó dự đạt 353 tỷ đồng .

Công ty chủ trương tập trung đầu tư mới hệ thống thủy lợi gồm hệ thống hố thu và trạm bơm chính, hồ chứa nước trung gian và hồ tưới để chuẩn bị phục vụ mùa khô năm 2022. Song song, Công ty cũng lên kế hoạch đầu tư mới và nâng cấp hệ thống điện, đường dây trung thế, xây dựng đê để ngăn lũ... với tổng mức đầu tư 85 tỷ đồng .

Bên cạnh đó HAGL Agrico còn cho biết đã hoàn thành 92,34% tiến độ dự án sân bay NongKhang, tuy nhiên do thực tế phát sinh một số khối lượng vông việc so với hợp đồng và do dịch Covid-19 dẫn đến tiến độ chậm hơn so với dự kiến. Công ty sẽ phối hợp với các nhà thầu để sớm hoàn tất dự án và tiến hành bàn giao cho Chính phủ Lào.

Chốt phiên giao dịch ngày 10/8, cổ phiếu HNG tăng 2,6% lên 7.800 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên tính từ đầu năm, cổ phiếu ngành nông nghiệp này đã giảm giá 46%, tương đương mất gần 7.500 tỷ đồng giá trị vốn hóa.