Hà Tĩnh dừng sự kiện đông người sau chùm ca bệnh Covid-19

Phát hiện 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, tỉnh Hà Tĩnh quyết định dừng các nghi lễ tôn giáo, đám cưới, sự kiện tập trung đông người.

Ngày 6/6, Phó chủ tịch UBND Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu ký công văn hỏa tốc gửi các sở, ngành, địa phương yêu cầu thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp sau khi nơi đây ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Từ 12h ngày 6/6, tỉnh yêu cầu dừng tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện (trừ cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, cuộc họp do Trung ương triệu tập quy mô dưới 50 người) trên địa bàn Hà Tĩnh đến khi có chỉ đạo mới.

Ngoài ra, tất cả các nghi lễ tôn giáo, các hoạt động tập trung đông người, đám cưới… cũng bị yêu cầu tạm dừng. Đối với tang lễ sẽ hạn chế số lượng người tham gia.

Người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo quy định 5K của Bộ Y tế. Các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, xử lý người vi phạm.

Khu vực thôn Đoài Thịnh (xã Thạch Trung) và phường Nguyễn Du, nơi phát hiện ca nhiễm. Ảnh: Phạm Trường.

Trưa 5/6, Bộ Y tế ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 ở Hà Tĩnh. Đó là ông N.V.M. (BN8425, 56 tuổi) cùng vợ N.T.H. (BN8427, 52 tuổi, có địa chỉ thường trú tại tổ 12, Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh).

Hai bệnh nhân này là lao động tự do ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Sáng 30/5, họ đi máy bay từ TP.HCM về sân bay Vinh (Nghệ An) và được người thân đón về nhà ở tổ 12 Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh bằng ôtô riêng. Trưa cùng ngày, cặp vợ chồng này đến khai báo y tế tại trạm y tế xã Thạch Trung.

Ngày 4/6, khi biết bản thân từng tiếp xúc F0 tại Bình Dương, vợ chồng ông M. cùng 6 người trong gia đình liên hệ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho thấy vợ chồng ông M. dương tính với SARS-CoV-2.

Ngành y tế Hà Tĩnh đã truy vết, xác định được 165 F1 và hơn 1.200 F2 của 2 ca bệnh này.

Đến trưa 6/6, Hà Tĩnh ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong số này có 3 người ở thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh. Họ là F1 của 2 ca mắc Covid-19 về từ Bình Dương.