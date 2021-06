Hà Nội trong chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

4 ngày qua, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc phải hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 38-41 độ C, có nơi trên 41 độ C. Độ ẩm tương đối 45-55% và không xuất hiện mưa dông. Ảnh: Việt Linh.

11h30 ngày 21/6, trung tâm thủ đô rất vắng vẻ. Hình ảnh ghi nhận tại ngã ba Tràng Tiền - Nguyễn Xí (quận Hoàn Kiếm). Nhiệt độ lúc này hơn 40 độ C. Ảnh: Đức Anh.

Biết hôm nay nắng nóng trên 40 độ C, bà Lê Thị Hương (48 tuổi, công nhân môi trường) đã chuẩn bị sẵn nước đá và khăn trùm kín mặt để tránh nắng. “Trời nóng như này, một chai nước đá là không đủ, tôi thường xuyên phải mua thêm. Ngoài ra, tôi còn mặc áo khoác bên trong để đỡ rát lưng và thấm mồ hôi”, bà Hương chia sẻ. Ảnh: Đức Anh.

Một nhân viên cây xăng thỉnh thoảng lại phun nước mặt sàn để làm dịu không khí oi bức bủa vây vị trí anh đứng làm việc. Cơ quan khí tượng cảnh báo ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp, người dân đề phòng nguy cơ hỏa hoạn. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Ảnh: Nhật Sinh.

17h ngày 20/6, nhiệt độ vẫn ở ngưỡng 39 độ C. Trên sông Hồng, khá đông người dân tập trung về đây bơi lội, thậm chí họ còn chơi lướt sóng. Ảnh: Việt Linh.

Trong khoảng thời gian từ 19h đến 21h, nhiệt độ ngoài trời vẫn ở mức 35-36 độ C. Theo bản đồ dự báo, nắng nóng ở miền Bắc khả năng kéo dài đến hết ngày 22/6 và đặc biệt gay gắt vào hôm nay (21/6). Sau đó, khu vực bước vào đợt mưa dông diện rộng, nắng nóng chấm dứt. Hình ảnh tại khu vực cầu Thăng Long. Ảnh: Khánh Huyền.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp diễn nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt trong hôm nay. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-41 độ C. Độ ẩm tương đối 45-55%, trong ngày không có khả năng xuất hiện mưa dông. Nắng nóng xảy ra do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C kéo dài từ 10h đến 19h.

Trong khi đó, thời tiết nóng bức, khó chịu ở Trung Bộ sẽ duy trì lâu hơn. Do đặc điểm của gió phơn, chuyên gia cho biết vào ban đêm, nhiều nơi ở miền Trung vẫn ghi nhận mức nhiệt cao 33-34 độ C.