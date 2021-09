Hà Nội tháo dỡ 39 chốt kiểm soát nội đô

Để phòng chống dịch bệnh, Hà Nội vẫn duy trì 23 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ thành phố.

Chiều 16/9, Công an Hà Nội dỡ bỏ 39 chốt kiểm soát dịch tại các tuyến đường ra, vào vùng 1 (vùng đỏ). Lực lượng thực thi nhiệm vụ tại các chốt đã tháo dỡ lều bạt, thu dọn dụng cụ để chuyển về đơn vị.

Các lực lượng cắm chốt gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và công an phụ trách địa bàn chuyển về trạng thái phục vụ chiến đấu và phòng chống dịch tại đơn vị. Các lực lượng phối hợp cùng như thanh tra giao thông, cán bộ y tế cũng trở về làm việc tại cơ quan.

Hà Nội vẫn sẽ duy trì các chốt tại cửa ngõ sau khi tháo dỡ các chốt nội đô. Ảnh: H.Q.

Đối với 23 chốt kiểm soát tại cửa ngõ thành phố, Phó chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu vẫn duy trì và quản lý chặt bởi sắp tới nếu thành phố nới lỏng mà không quản lý chặt các cửa ngõ thì dịch bệnh rất dễ xâm nhập. UBND Hà Nội cũng chỉ đạo công an thành phố sớm có phương án cụ thể về việc triển khai trong thời gian tới và báo cáo lãnh đạo thành phố xem xét.

Công an Hà Nội đánh giá sau 13 ngày triển khai, 39 chốt kiểm soát vùng đỏ đã chung tay cùng chính quyền và nhân dân phòng chống dịch và tình hình đã có những chuyển biến tích cực.

Trước đó, từ 7h ngày 4/9, Công an Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thêm 39 chốt trực tại các tuyến đường ra, vào vùng 1 (vùng đỏ). Cụ thể, 21 chốt loại 1 của thành phố đặt tại vị trí có mật độ giao thông cao do Công an Hà Nội chủ trì thực hiện, phối hợp với Sở GTVT, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Sở Y tế.