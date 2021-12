Hà Nội sắp rét đậm, thấp nhất 10 độ C

Không khí lạnh cường độ mạnh khả năng gây rét đậm, rét hại diện rộng ở miền Bắc, trong đó Hà Nội có thể ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 10-13 độ C. Đợt rét này bắt đầu từ ngày 26/12.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh cường độ rất mạnh khả năng tràn xuống nước ta vào ngày 25/12, sau đó tiếp tục được bổ sung trong các ngày 26-27/12.

Hứng chịu ảnh hưởng của hình thái này, Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ có thể ghi nhận đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay.

Bà Lê Thị Loan, Phó trưởng Phòng Dự báo Thời tiết, cho biết vào hai ngày cuối tuần này (25-26/12), không khí lạnh mới sẽ gây ra đợt rét diện rộng ở cả Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong đó, khu vực đồng bằng khả năng rét đậm với mức nhiệt thấp nhất 10-13 độ C, miền núi có nơi rét hại 4-7 độ C. Vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá khi mức nhiệt dưới 0 độ C.

Hiện, miền Bắc duy trì kiểu thời tiết rét sâu 15-17 độ C về đêm nhưng tăng lên ngưỡng 22-24 độ C vào ban ngày. Trạng thái này kéo dài trong khoảng 3 ngày tới (22-25/12), sau đó khoảng cách nhiệt giữa ngày và đêm sẽ được rút ngắn.

Hà Nội duy trì trạng thái rét về đêm và sương mù vào sáng sớm trong những ngày qua. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo Accuweather, đợt không khí lạnh sắp tới mang theo độ ẩm cao và gây ra trạng thái rét buốt cả ngày. Một số nơi ở miền Bắc có thể xuất hiện mưa nhỏ vào cuối tuần này.

Tại Hà Nội, khu vực bắt đầu ghi nhận mức giảm nhiệt rõ rệt kể từ đêm 25/12 khi nhiệt độ xuống ngưỡng 14 độ C, thấp hơn các đêm trước đó 6 độ C. Đến ngày 26/12, nhiệt độ cao nhất tại thủ đô chỉ còn 17 độ C và xuống mức thấp nhất là 10 độ C trong đêm.

Ngày 27/12 sẽ là thời điểm rét nhất trong đợt này khi mức nhiệt cả ngày và đêm dao động ở mức 10-16 độ C. Những ngày tiếp theo, nhiệt độ bắt đầu tăng nhẹ.

Dù vậy, trong bản tin dự báo thời tiết từ ngày 21/12 đến 20/1/2022, cơ quan khí tượng nhận định nhiệt độ ở Bắc Bộ trong giai đoạn tới vẫn cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm. Miền Bắc bắt đầu đón những đợt rét đậm, rét hại diện rộng của mùa đông năm nay nhưng không kéo dài.

Ngoài ra, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông trên cao cũng sẽ gây ra đợt mưa lớn cho khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ trong các ngày 25-28/12.

Ngày 27-31/12, Nam Bộ và phía nam Tây Nguyên được dự báo khả năng xuất hiện mưa trái mùa do những nhiễu động ở vùng biển phía nam Biển Đông. Đợt lạnh sắp tới cũng ảnh hưởng rất ít tới thời tiết Nam Bộ, do đó khu vực duy trì nền nhiệt 24-32 độ C từ nay đến hết năm.