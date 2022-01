Hà Nội rét 16 độ C, tình trạng sương mù kéo dài

Hà Nội duy trì trạng thái rét sâu về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C trong 10 ngày tới. Trước Tết Nguyên đán, khu vực có nhiều ngày lạnh giá kèm mưa phùn.

Ngày 3/1, Hà Nội chìm trong lớp sương mù dày đặc. Khu vực duy trì nền nhiệt 16-23 độ C, không có nắng, độ ẩm cao trên 75%.

Chất lượng không khí tại thủ đô hôm nay cũng suy giảm đáng kể. Nhiều khu vực thuộc Cầu Giấy, Hai Bà Trưng ghi nhận chỉ số AQI cao trên 200 đơn vị, ngưỡng có hại cho sức khỏe con người.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình trạng sương mù tại Hà Nội còn kéo dài đến hết ngày 5/1. Trong hai ngày tới, khu vực duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 15-16 độ C. Ban ngày, thời tiết hửng nắng, nhiệt độ tăng cao lên ngưỡng 23-24 độ C.

Ngày 6-9/1, không khí lạnh tăng cường có thể gây mưa nhỏ rải rác cho các khu vực Đông Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội. Nhiệt độ vẫn dao động ở ngưỡng 16-23 độ C nhưng kèm theo mưa nên cảm giác giá rét gia tăng.

Chuyên gia nhận định trong 10 ngày tới, miền Bắc có thể liên tục đón các đợt không khí lạnh tăng cường nhưng chủ yếu gây rét về đêm. Trạng thái giá lạnh kèm mưa phùn, sương mù kéo dài.

Dự báo thời tiết Hà Nội trong 5 ngày tới. Đồ họa: Mỹ Hà.

Trong khi đó, Trung Bộ tiếp diễn kiểu thời tiết có mưa rào rải rác trong các ngày 4-11/1. Nhiệt độ ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế dao động 16-23 độ C, thấp hơn 3-6 độ C so với các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa trái mùa còn xuất hiện về chiều tối và đêm trong khoảng 10 ngày tới (4-13/1). Ban ngày, hai khu vực này oi nóng với nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Chuyên gia cũng nhận định mực nước tại ven biển Nam Bộ có xu hướng tăng trong ngày 4-5/1. Những ngày tới, thủy triều cao kết hợp nước dâng do gió mùa, khu vực ven biển các tỉnh Đông Nam Bộ và TP.HCM có khả năng ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Hai tuyến đường có nguy cơ ngập nặng là Lương Định Của (TP Thủ Đức) và Huỳnh Tấn Phát (quận 7), một số tuyến đường ngập nhẹ như Nguyễn Văn Hưởng, Xa Lộ Hà Nội, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn...

Nhận định sớm về thời tiết Tết Nguyên đán 2022 trên cả nước, ông Hoàng Đức Cường, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, cho biết miền Bắc có thể đón nhiều đợt không khí lạnh trước Tết nhưng ngắn ngày và gây ra mưa phùn. Trong Tết, khu vực này khô ráo, trời lạnh, tương tự thời tiết của những ngày qua.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có thể xuất hiện mưa rào rải rác nhưng lượng không đáng kể. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng nắng ráo trong những ngày Tết cổ truyền.

“Xu hướng chung là như vậy, dự báo còn xa nên chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật để người dân tham khảo và chuẩn bị trang phục phù hợp với thời tiết khi đón Tết”, ông Cường cho biết.