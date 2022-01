Hà Nội rét 11 độ C dịp giáp Tết

Miền Bắc bắt đầu rét đậm, rét hại kèm mưa phùn, sương mù từ ngày 29/1. Thời tiết dịp giáp Tết diễn biến xấu khi khu vực đón gió mùa Đông Bắc, Hà Nội rét hại 11-13 độ C.

Sáng 28/1, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống nước ta. Rạng sáng mai, hình thái này tác động đến vùng núi phía bắc, sau mở rộng ra các khu vực khác của Bắc Bộ và Trung Bộ.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm nay (28/1), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ. Sau đó một ngày, thời tiết chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng là 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C.

Cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo các khu vực núi cao có thể xuất hiện mức rét hại sâu, dưới 5 độ C. Một số nơi khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết trong đợt rét này.

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

28/1: Mưa phùn 29/1: Mưa rào 30/1: Không mưa 31/1: Không mưa 1/2: Mưa phùn 2/2: Mưa phùn 3/2: Không mưa Nhiệt độ cao nhất °C 27 19 15 14 14 14 14 Nhiệt độ thấp nhất

21 14 13 12 11 12 11

Theo trang dự báo Accuweather, Hà Nội ghi nhận mức nhiệt cao nhất là 27 độ C hôm nay, trước khi khu vực bước vào đợt rét kéo dài qua Tết.

Khi không khí lạnh tràn về, Hà Nội bắt đầu giảm nhiệt rõ rệt từ khoảng 11h ngày 29/1. Nhiệt độ lúc này chỉ dao động 14-15 độ C, trời rét đậm. Về đêm, khi không khí lạnh lấn sâu vào đất liền, khu vực ghi nhận mức nhiệt thấp nhất là 11 độ C, ở ngưỡng rét hại.

Trạng thái rét buốt khả năng kéo dài đến hết ngày 4/2 (tức mùng 4 Tết) do không khí lạnh liên tục được bổ sung. Người dân miền Bắc nhiều khả năng đón Tết Nhâm Dần 2022 trong rét đậm, rét hại, mưa phùn và sương mù.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cũng trải qua kiểu thời tiết tương tự trong dịp Tết với mức nhiệt thấp nhất 11-14 độ C, cao nhất 15-18 độ C. Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế, trời chuyển rét về đêm và sáng sớm khi nhiệt độ xuống ngưỡng 15-18 độ C.

Đợt mưa rét ở hai khu vực trên kéo dài từ 29/1 đến 2/2 (tức 27 tháng Chạp đến mùng 2 Tết).

Trong khi đó, thời tiết ít mưa, nắng ráo ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thuận lợi cho người dân vui xuân, chơi Tết. Tại TP.HCM và các tỉnh lân cận, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống ngưỡng 21-24 độ C và tăng cao lên 30-33 độ C vào ban ngày.

Cơ quan khí tượng cũng cho biết vùng áp thấp trên Biển Đông sẽ di chuyển theo hướng bắc, khả năng mạnh lên trong ngày và đêm nay. Dù vậy, hình thái này không ảnh hưởng trực tiếp tới thời tiết đất liền mà chỉ gây gió mạnh cấp 5-6 ở khu vực giữa Biển Đông.