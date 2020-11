Hà Nội ô nhiễm khi đón đợt rét đầu tiên của mùa đông

Nhiều nơi ở Hà Nội ghi nhận chỉ số ô nhiễm không khí có hại cho sức khỏe và duy trì trong nhiều ngày tới. Từ đêm 27/11, khu vực trở rét.

Sáng 27/11, hai ứng dụng quan trắc không khí là Airvisual và PamAir đều đánh giá chất lượng không khí ở Hà Nội ở ngưỡng trung bình đến kém, có hại cho sức khỏe con người.

Lúc 8h, AirVisual xếp hạng Hà Nội đứng thứ 13 trong số những thành phố có chỉ số ô nhiễm không khí cao nhất thế giới với AQI trung bình đạt 157 đơn vị.

Trong đó, trạm quan trắc ở khu vực Thành Công, quận Đống Đa, là nơi có chỉ số chất lượng không khí cao nhất thành phố với 158 đơn vị.

Tương tự, ứng dụng PamAir cũng đồng loạt báo "đỏ" ở nhiều điểm trong thành phố, tập trung ở 3 khu vực là Cầu Giấy, Đống Đa và Hoàn Kiếm. Chỉ số AQI cao nhất dao động 158-162 đơn vị, ngưỡng có hại cho sức khỏe.

Dù vậy, chất lượng không khí của nhiều nơi trong thành phố đã cải thiện hơn so với những ngày trước. Dù vẫn nằm trong ngưỡng nguy hại, chỉ số ô nhiễm nhiễm không khí ở ven nội thành đã giảm xuống mức 100-120 đơn vị.

Với mức độ ô nhiễm này, những người nhạy cảm với thời tiết, người có tiền sử về các bệnh hô hấp được khuyến cáo hạn chế ra ngoài.

Chỉ số ô nhiễm không khí tại nhiều nơi ở Hà Nội sáng 27/11 vẫn ở ngưỡng có hại cho sức khỏe. Ảnh: PamAir.

Theo bảng cảnh báo xa, chỉ số ô nhiễm không khí này có thể duy trì tại Hà Nội trong nhiều ngày tới. Đêm nay, khi không khí lạnh tràn về không mang theo hơi ẩm, các chất bụi bẩn có thể được khuếch tán lên cao hơn giúp không khí được cải thiện nhưng không đáng kể.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi Bắc Bộ. Ngày và đêm nay, hình thái này được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến những nơi khác ở miền Bắc, rồi mở rộng xuống Trung Bộ.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 27/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Thời gian rét xảy ra vào đêm và sáng sớm. Vùng núi dao động 13-16 độ C, khu vực núi cao cso thể rét dưới 10 độ C.

Trong khi đó, Hà Nội duy trì kiểu hình không mưa, ban ngày trời nắng trong suốt những ngày tới. Từ đêm nay, trời chuyển rét với nhiệt độ phổ biến 16-19 độ C. Đợt rét này có thể kéo dài liên tục 28/11-5/12 với đặc trưng là có nắng hanh, trời khô ráo, độ ẩm thấp.

Đáng lưu ý, không khí lạnh tăng cường mạnh đợt này kết hợp với nhiễu động gió đông nên từ ngày 28/11 đến 1/12, Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa lớn kèm theo dông với lượng phổ biến 200-400 mm/đợt, có nơi trên 450 mm.

Mưa cũng xuất hiện ở Tây Nguyên với lượng 100-150 mm/đợt, có nơi trên 200 mm, tập trung trong hai ngày 29-30/11.