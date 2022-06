Hà Nội nóng hơn nhiều 'chảo lửa' miền Trung

Trưa 21/6, một số nơi ở Hà Nội ghi nhận nhiệt độ cao hơn 1-2 độ C so với các khu vực miền Trung. Đây là ngày thứ hai trong đợt nóng lần này, thủ đô có mức nhiệt cao nhất cả nước.

Chiều 21/6, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến lúc 13h là 35-38 độ C. Một số nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ C.

Tại Hà Nội, trạm quan trắc ở Sơn Tây ghi nhận mức nhiệt 39,3 độ C - cao nhất cả nước. Trong khi đó, trạm Láng quan trắc được 38,3 độ C, cao hơn 1-2 độ C so với nhiều khu vực lân cận như Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang...

Tại miền Trung, nơi có nhiệt độ cao nhất là Tương Dương (Nghệ An) - 38,2 độ C. Những nơi khác như Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Bình Định dao động 37-38 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết 13h vẫn chưa phải thời điểm nắng nóng nhất trong ngày.

Mức nhiệt tại các khu vực trên tiếp tục gia tăng vào lúc 14h-15h. Lúc này, người dân khi di chuyển trên đường có thể cảm nhận được mức nhiệt trên 40 độ C do sức nóng phả lên từ mặt đường bê tông, đường nhựa.

Người dân che kín mít khi ra đường trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Hà Nội. Ảnh: Thạch Thảo.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết những ngày qua, Hà Nội được đánh giá là khu vực có nhiệt độ cao nhất cả nước với mức nhiệt cao nhất ở nhiều nơi trên 39 độ C, có nơi 39,6 độ C.

"Nắng nóng ở Bắc Bộ nhiều khả năng dịu dần từ ngày 22/6 khi một số nơi có mức nhiệt cao nhất dưới 35 độ C. Trong khi đó, thời tiết miền Trung sẽ dễ chịu hơn kể từ ngày 23/6", ông Lâm cho biết.

Từ đêm 21 đến ngày 22/6, mưa rào và dông khả năng xảy ra ở vùng núi Bắc Bộ với lượng phổ biến 10-20 mm, có nơi trên 30 mm. Sau đó, mưa lớn gia tăng trong ngày 23/6 khi vũ lượng ghi nhận 20-40 mm, riêng Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang và Cao Bằng có thể mưa trên 70 mm/ngày.

Mưa dông những ngày tới sẽ giúp nền nhiệt ở miền Bắc giảm dần, tuy nhiên lượng mưa ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ không quá lớn. Khu vực vẫn ghi nhận mức nhiệt trên 35 độ C trong ngày 22/6.

Đợt nắng nóng tiếp theo ở miền Bắc được dự báo tiếp diễn vào ngày 25-26/6 với cường độ xấp xỉ với đợt nóng đang diễn ra.

Theo chuyên gia, cường độ nắng nóng trong tháng 6 thấp hơn so với cùng kỳ nhiều năm. Cao điểm nắng nóng ở Bắc Bộ có thể xảy ra từ cuối tháng 6 và đầu tháng 7, trong khi miền Trung kéo dài cả tháng 7.