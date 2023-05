Hà Nội nóng đỉnh điểm 38 độ C trước khi đón không khí lạnh

Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ hứng nắng nóng, có lúc gay gắt khi nhiệt độ cao nhất đạt 38 độ C. Trong khi đó, một số nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ có thể trên 40 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hai ngày qua (4-5/5), nhiều nơi ở Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đón nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C.

Một số địa phương ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C, tập trung ở Sơn La, Hòa Bình, Nghệ An.

Hôm nay (6/5), các khu vực trên tiếp diễn trạng thái này. Nắng nóng chưa có dấu hiệu suy giảm ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ và tiếp tục mở rộng ra khắp Đông Bắc Bộ.

Tại Đồng bằng Bắc Bộ, khu vực bước vào ngày nắng nóng đỉnh điểm trong đợt này khi nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm, 40-55%, người dân cảm nhận rõ nóng bức.

Nắng nóng ở miền Bắc hôm nay được dự báo kéo dài từ 10h đến 18h. Một số khu vực như Sơn La và Hòa Bình có thể tiếp tục ghi nhận mức nhiệt cao trên 40 độ C, ngưỡng cực kỳ gay gắt.

Chuyên gia cảnh báo trong đợt này, nhiều nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ có thể ghi nhận những mức nhiệt cao kỷ lục trong các tháng 5 cùng kỳ.

Biểu đồ dự báo nhiệt độ thực tế và mức nhiệt cảm nhận ở Hà Nội ngày 6/5 Nguồn: Accuweather Nhãn 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h Nhiệt độ thực tế độ C 34 35 36 36 37 36 35 35 Nhiệt độ cảm nhận

45 47 47 46 46 43 41 40

Trang Accuweather dự báo Hà Nội ghi nhận mức tăng nhiệt đáng kể bắt đầu từ 10h sáng nay. Mặc dù nhiệt độ trong lều khí tượng chỉ đạt ngưỡng 36-37 độ C, mức nhiệt cảm nhận ở ngoài trời có thể lên đến 45 độ C do độ ẩm xuống thấp.

Đến 17h, nhiệt độ cảm nhận ngoài trời ở Hà Nội vẫn trên 40 độ C và duy trì cảm giác oi nóng đến tối muộn.

Người dân được khuyến cáo dùng mũ, áo che chắn cẩn thận khi ra ngoài trời để tránh tác hại trực tiếp từ tia UV, nhất là trong thời gian nắng nóng đỉnh điểm 12h-16h.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Nắng nóng gay gắt ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên khả năng kéo dài đến hết tuần này. Trong khi đó, hình thái này suy giảm ở Đông Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 7/5.

Về diễn biến áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, hình thái này ít khả năng mạnh lên và không có nguy cơ ảnh hưởng đến thời tiết đất liền nước ta.

Ông Nguyễn Văn Hưởng (Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) cho biết từ ngày 7/5, miền Bắc khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu cuối mùa.

Tuần tới, thời tiết Hà Nội dịu mát hơn khi nhiệt độ cao nhất chạm ngưỡng 30 độ C. Nhiều khả năng, khu vực bước vào đợt mưa dông mới kéo dài nhiều ngày.

Theo chuyên gia, trong tháng 5, miền Bắc khả năng hứng thêm 2-3 đợt nắng nóng trên diện rộng.

Tại TP.HCM và các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ, nắng nóng cũng chấm dứt từ ngày 7/5. Lúc này, khu vực có nhiệt độ cao nhất 34 độ C, có thể xuất hiện mưa dông về chiều và tối.