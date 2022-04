Hà Nội nóng 31 độ C dịp nghỉ giỗ Tổ

Trong 3 ngày nghỉ lễ, thời tiết miền Bắc thuận lợi khi nhiều nơi nắng ráo với mức nhiệt cao nhất 31 độ C. Trong khi đó, Nam Bộ đề phòng nguy cơ xảy ra mưa dông vào chiều tối.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết miền Bắc duy trì kiểu thời tiết ít mưa, ngày nắng, sương mù vào sáng sớm từ ngày 9 đến 11/4.

Trong 3 ngày nghỉ lễ dịp giỗ Tổ, Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ ghi nhận mức nhiệt cao nhất 31 độ C, người dân cảm nhận rõ trạng thái oi nóng ban ngày. Đến đêm, nhiệt độ hạ xuống ngưỡng 18-20 độ C, trời lạnh.

Từ chiều tối 11/4, Tây Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ mưa lớn. Hai ngày tiếp theo, vùng mưa lan rộng ra những nơi khác ở miền Bắc. Người dân đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật; vùng núi nguy cơ sạt lở.

Đến ngày 15/4, một đợt gió mùa có thể tràn xuống khiến Bắc Bộ trở lạnh.

Thời tiết Hà Nội thuận lợi để người dân vui chơi dịp nghỉ lễ giỗ Tổ kéo dài 3 ngày (9-11/4). Ảnh: Hoàng Hà.

Tương tự, Trung Bộ tiếp diễn thời tiết nắng ráo, ít mưa từ ngày 9 đến 13/4. Nhiệt độ cao nhất khu vực ghi nhận được trong những ngày tới là 30 độ C, Nam Trung Bộ có nơi trên 31 độ C. Ban đêm, nền nhiệt xuống mức thấp nhất 24-28 độ C, thời tiết không quá lạnh.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, người dân được khuyến cáo đề phòng mưa dông cục bộ về chiều tối liên tục trong các ngày 9-14/4. Ban ngày, nhiệt độ khu vực ở ngưỡng cao nhất 31-34 độ C, chưa chạm ngưỡng nắng nóng. Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long có xu thế giảm dần trong những ngày tới.

Theo chuyên gia, trong tháng 4 và tháng 5, tổng lượng mưa ở Trung Bộ phổ biến cao hơn cùng kỳ nhiều năm 30-60%, trong khi mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn 15-40% so với trung bình nhiều năm.

Mùa mưa có khả năng đến sớm trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ khoảng nửa cuối tháng 4 sang nửa đầu tháng 5.

Về thời tiết biển, cơ quan khí tượng nhận định tuần tới, khu vực nam Biển Đông khả năng xuất hiện các vùng nhiễu động, vùng thấp gây thời tiết xấu nhưng chưa có dấu hiệu phát triển thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão.

Đồng thời, một xoáy thuận nhiệt đới có thể hình thành trên vùng biển phía đông Philippines nhưng ít khả năng đi vào Biển Đông.

Ngày 9/4, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Sóng cao 2,5-3,5 m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7. Sóng cao 2-3 m.

Từ ngày 14/4, vịnh Bắc Bộ, khu vực bắc Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Riêng vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng cao từ 3-4 m, biển động mạnh.