Hà Nội nhận một triệu liều vaccine VeroCell

Nguồn tin cho biết ngày 9/9, một triệu liều vaccine VeroCell do hãng dược Sinopharm sản xuất đã được cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế cấp cho Hà Nội.

Như vậy, đến nay Bộ Y tế đã cấp cho ngành y tế thủ đô 4,3 triệu liều vaccine, chưa tính khoảng một triệu liều vaccine phân bổ cho các viện, bệnh viện, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn TP.

Tính đến hết ngày 8/9, có hơn 24,9 triệu liều vaccine các loại được tiêm. Hiện, nhiều địa phương trên cả nước triển khai tiêm vaccine VeroCell như TP.HCM, Bình Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Nghệ An, Đồng Nai…

Riêng tại TP.HCM, 1,4 triệu người đã tiêm vaccine này.

Nhiều người ở Hải Phòng được tiêm vaccine Sinopharm ngày 8/9. Ảnh: Nguyễn Dương.

Trong chiến lược tiêm chủng, Việt Nam đang sử dụng 5 loại vaccine Covid-19 để tiêm cho người dân, gồm: AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinopharm và Sputnik V.

Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, có thể tiêm mũi 2 vaccine Moderna hoặc Pfizer cho người đã tiêm mũi một là AstraZeneca. Nếu tiêm mũi một bằng vaccine do Moderna sản xuất thì có thể tiêm mũi 2 bằng vaccine do Pfizer sản xuất và ngược lại.

Như vậy, người đã tiêm mũi một bằng vaccine VeroCell hay Sputnik V thì phải tiêm mũi 2 cùng loại. Vaccine này được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách phòng, chống dịch Vaccine Vero Cell hôm 3/6, được chỉ định tiêm phòng cho người từ 18 tuổi trở lên. Lịch tiêm gồm 2 mũi cách nhau 3-4 tuần.

Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết trong quá trình phê duyệt sử dụng khẩn cấp, WHO đã đánh giá hiệu quả, tính an toàn và chất lượng của vaccine VeroCell do Sinopharm sản xuất. Thử nghiệm giai đoạn 3 tại nhiều quốc gia cho thấy 2 liều vaccine Sinopharm được tiêm cách nhau 21 ngày có hiệu quả là 79% chống lại SARS-CoV-2 không triệu chứng, được tính 14 ngày trở đi sau liều thứ hai.

WHO kết luận rằng lợi ích mà vaccine Sinopharm đem lại lớn hơn những nguy cơ đã được biết hoặc có thể xảy ra.