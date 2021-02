Hà Nội giao công an điều tra 2 trường hợp F0 khai báo quanh co

Phó chủ tịch UBND Hà Nội cho rằng 2 bệnh nhân đã vi phạm nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến công tác chống dịch của TP và an toàn của người dân.

Tại buổi làm việc đột xuất với UBND quận Nam Từ Liêm về các ca bệnh mới được phát hiện ngoài cộng đồng trên địa bàn, ông Chử Xuân Dũng, Phó chủ tịch UBND Hà Nội giao Công an TP vào cuộc điều tra về dấu hiệu khai báo gian dối.

Trong đó, ông Dũng yêu cầu Công an TP củng cố hồ sơ, cố gắng trong chiều 8/2, xử lý trường hợp bà N.B.N (bệnh nhân 1722) và bà N.T.K.A. (vừa phát hiện dương tính ngày 7/2). Đây là 2 trường hợp F0 khai báo quanh co, gian dối, ảnh hưởng đến việc truy vết F0, xét nghiệm cách ly của TP.

"Hai trường hợp này khai báo thiếu trung thực, hoàn thiện hồ sơ, tốt nhất trong chiều nay để xử lý", ông Dũng nói.

Ông Chử Xuân Dũng yêu cầu xử lý nghiêm 2 trường hợp khai báo quanh co. Ảnh: KTĐT.

Phó chủ tịch TP cũng nhấn mạnh nếu 2 người này tiếp tục có dấu hiệu quanh co, các đơn vị của TP dừng vận động và Công an TP sẽ xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì những trường hợp khai báo gian dối thế này làm ảnh hưởng đến an toàn của cả TP và rất nhiều người liên quan.

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch Hà Nội bày tỏ không hài lòng khi tổ quản lý cách ly cộng đồng làm việc chưa sát sao, việc truy vết, rà soát chưa được thực hiện quyết liệt. Trong đó, các trường hợp F2 phải được cách ly tại nhà, giám sát y tế, nhưng lại chưa được thực hiện nghiêm. Các đơn vị còn để xảy ra việc để lọt các ca tiếp xúc.

"Tôi đề nghị chiều nay công bố luôn việc xử phạt 2 trường hợp này. Không thể để như thế này được, mất tiền của, công sức của bao nhiêu người. Chưa kể còn gây tâm lý hoang mang cho nhiều người khác nữa", ông Dũng giao nhiệm vụ.

Trường hợp F0 mới của Nam Từ Liêm là F1 của bệnh nhân N.T.K.A., nữ, sinh năm 1993, ở tòa nhà Garden Hill, 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm. Bệnh nhân này có tiếp xúc với bệnh nhân 1722 (em vợ bệnh nhân 1694) ngày 26/1 tại cổng tòa nhà.

Ngày 5/2, bệnh nhân mới có biểu hiện sốt, ho, đau họng. Chiều ngày 6/2, bệnh nhân gọi đến CDC Hà Nội để tư vấn, ngay lập tức CDC báo y tế quận Nam Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính ngày hôm sau.