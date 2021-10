Hà Nội đón gió mùa Đông Bắc

Từ chiều 9/10, thời tiết miền Bắc trở lạnh kèm theo mưa dông do gió mùa Đông Bắc kết hợp ảnh hưởng của bão số 7. Trong 10 ngày tới, Biển Đông khả năng đón thêm hai cơn bão.

Trưa 9/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh ở phía bắc đang di chuyển xuống nước ta. Chiều và đêm nay, hình thái này ảnh hưởng đến các tỉnh Đông Bắc Bộ, sau đó đến những nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Ngày 10/10, thời tiết các khu vực trên chuyển lạnh. Vùng núi phía Bắc có nơi trở rét với nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C.

Những ngày tiếp theo, không khí lạnh còn duy trì và liên tục được bổ sung yếu. Các tỉnh Bắc Bộ duy trì trạng thái thời tiết lạnh về đêm và sáng sớm, riêng vùng núi và vùng núi cao có nơi trời rét. Đây là đợt gió mùa đầu tiên ảnh hưởng đến miền Bắc trong mùa thu đông năm nay.

Theo trang dự báo Accuweather, Hà Nội duy trì mức nhiệt 24-27 độ C trong hôm nay, trời mát. Ngày 10-11/10, nhiệt độ giảm xuống ngưỡng 21-23 độ C, thời tiết chuyển lạnh kèm mưa dông diện rộng. Điều này xảy ra do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão số 7.

Cơ quan khí tượng cho biết trong tháng 10, miền Bắc khả năng chịu ảnh hưởng của 2-3 đợt không khí lạnh khiến nhiệt độ ban ngày giảm xuống dưới 25 độ C. Mùa đông năm nay lạnh hơn so với cùng kỳ năm 2020. Đợt rét đậm, rét hại đầu tiên có thể xuất hiện trước ngày 25/12.

Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ bắt đầu mưa lạnh từ chiều 9/10 và kéo dài trạng thái này đến hết ngày 11/10. Ảnh: Duy Hiệu.

Trưa nay, bão số 7 bắt đầu tác động đến vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ). Khu vực này đã ghi nhận gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Những giờ tới, gió mạnh lên cấp 8-9, giật cấp 11. Sóng cao 2-4 m.

Từ chiều nay đến ngày 11/10, hoàn lưu bão gây ra đợt mưa lớn cho các tỉnh Đông Bắc Bộ. Tổng lượng mưa phổ biến 150-250 mm, có nơi trên 300 mm. Những ngày tới, vùng mưa lớn cũng mở rộng ra những nơi khác ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.

Thông tin thêm về tình hình thiên tai những ngày tới, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết sáng 9/10, một cơn bão có tên quốc tế là Kompasu đang hoạt động trên vùng biển Thái Bình Dương.

Lúc 7h, hình thái này cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 1.100 km về phía đông nam. Chuyên gia cho biết từ đêm 11 đến sáng 12/10, cơn bão này khả năng đi vào phía bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 8 của năm nay hoạt động trên khu vực.

"Chúng tôi nhận định đây là một cơn bão mạnh khi ở trên biển, di chuyển nhanh và khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và phía bắc của Trung Bộ trong khoảng ngày 13-14/10. Hình thái này có thể gây ra một đợt mưa lớn trong giai đoạn 13-15/10", ông Lâm cho biết.

Đáng lưu ý, theo tính toán các mô hình dự báo, cơ quan khí tượng đưa ra nhận định ngày 16-17/10, Biển Đông khả năng tiếp tục có thêm bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động.

Ngày 9-13/10, các sông suối khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên ở thượng lưu sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh là 3-7 m. Tại các sông ở khu vực Bắc Bộ và hạ lưu sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, lũ lên 2-4 m. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông tại các tỉnh: Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nội, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.