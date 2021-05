Hà Nội cùng lúc đối mặt với 7 chùm ca bệnh Covid-19

Bên cạnh ổ dịch tại nhiều bệnh viện trên địa bàn, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho rằng thành phố đang phải đối mặt với các chùm ca bệnh từ một số địa phương giáp ranh và từ Đà Nẵng.

Chiều 17/5, Phó chủ tịch UBND Hà Nội Chử Xuân Dũng chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 với các đơn vị trực thuộc.

Tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 82 ca mắc Covid-19 tại cộng đồng liên quan đến 7 chùm ca bệnh. Ông Hạnh nhấn mạnh đây là những nguồn lây đang đe dọa rất lớn đến Hà Nội.

Gần 24.000 người trong các khu phong tỏa

Chùm ca bệnh thứ nhất liên quan đến thành phố Đà Nẵng với 28 F0, 855 F1 (trong đó 21 F1 đã chuyển thành F0). Chùm ca bệnh này có những trường hợp phức tạp như bệnh nhân Nguyễn Văn Thanh, cựu Giám đốc Hacinco. Chùm ca thứ hai liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ cơ sở Đông Anh với 89 ca mắc.

Chùm thứ ba liên quan đến Bệnh viện K Tân Triều (54 ca mắc). Chùm ca bệnh thứ 4 liên quan đến tỉnh Hưng Yên (5 F0). Chùm ca bệnh thứ 5 liên quan đến tỉnh Bắc Ninh có 15 F0. Chùm ca bệnh thứ 6 liên quan đến chuyến bay VN160 ngày 29/4 với 5 F0. Và cuối cùng là các chùm ca bệnh liên quan đến tỉnh Hà Nam, Vĩnh Phúc và ca bệnh người Ấn Độ tại Times City (5 F0).

Phó giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh bày tỏ lo ngại với 7 chùm ca bệnh ở Hà Nội. Ảnh: Đ.X.

Như vậy đến nay, số điểm phong tỏa trên toàn địa bàn Hà Nội đã lên đến 40 với khoảng 24.000 người trong các khu vực cách ly y tế.

Phó giám đốc Sở Y tế lo ngại chùm lây nhiễm liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện K Tân Triều vẫn có nguy cơ rất cao bởi những ngày qua liên tiếp ghi nhận các ca mắc ngoài cộng đồng có liên quan.

Đặc biệt, với ổ dịch Bệnh viện K, cơ quan y tế đã phát hiện các ca dương tính tại khu cách ly tập trung cho bệnh nhân và người nhà ở quận Nam Từ Liêm.

Trước các diễn biến phức tạp, ông Hoàng Đức Hạnh cho rằng việc xét nghiệm sàng lọc diễn rộng đang được triển khai quyết liệt, song, cần làm một cách trọng tâm, trọng điểm hơn.

"Chúng ta xét nghiệm hàng chục nghìn trường hợp mà không phát hiện trường hợp dương tính nào thì phải xem đối tượng xét nghiệm đã hợp lý, chính xác chưa", ông Hạnh đặt vấn đề.

Lãnh đạo Sở Y tế cũng đề nghị Sở Giao thông Vận tải nắm, lưu trữ danh sách hành khách đi trên các chuyến xe, đặc biệt là tuyến xe liên tỉnh nhằm truy vết kịp thời nếu phát hiện trường hợp dương tính.

Đảm bảo an toàn cho gần 5.000 hòm phiếu

Thông tin về việc xử phạt các trường hợp không thực hiện quy định chống dịch, đại tá Trần Ngọc Dương, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết từ 29/4 đến 16/5, cơ quan này đã phạt tiền hơn 5,6 tỷ với 3.600 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ngoài ra, 19 cơ sở kinh doanh hoạt động chui, không chấp hành quyết định tạm dừng hoạt động bị xử lý.

Lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết cảnh sát trật tự của các phường đã cắm chốt, xử lý trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, chợ cóc. Tuy nhiên, việc này gặp nhiều khó khăn bởi "khi cảnh sát rút quân thì một số trường hợp vẫn tiếp tục vi phạm".

Công an Hà Nội bố trí 1 đến 2 cảnh sát mỗi điểm bỏ phiếu. Ảnh minh họa: Quốc Nam.

Để đảm bảo an toàn, Công an Hà Nội đã tạm dừng cấp căn cước công dân gắn chip tại một số khu vực có dịch trên địa bàn thành phố. Thời gian tới, đơn vị này sẽ tăng cường lực lượng cho công an các quận, huyện để vừa làm tốt nhiệm vụ chống dịch, vừa đảm bảo an toàn cho 4.860 hòm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

“Đảm bảo mỗi hòm phiếu có 1-2 cảnh sát và 128 điểm phong tỏa, cách ly cũng phải có lực lượng cắm chốt 24/24h”, ông Dương nói và cho biết từ 22/5, Công an Hà Nội trực 100% quân số để đảm bảo an toàn cuộc bầu cử.