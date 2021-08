Hà Nội có số ca nhiễm nCoV trong ngày 29/8 cao kỷ lục

Sở Y tế Hà Nội công bố 133 ca dương tính, trong đó, 4 trường hợp được phát hiện tại cộng đồng. 129 người còn lại đã cách ly hoặc sống trong vùng phong tỏa.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội tối 29/8, thành phố vừa ghi nhận thêm 49 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 1 người tại cộng đồng, 9 trường hợp đã cách ly và 39 người sống ở vùng phong tỏa.

Trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng là anh M.D.T., 29 tuổi, trú tại An Thượng, Hoài Đức. Người này được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc ngày 27/8 do cùng thôn với ổ dịch xóm Ngò, An Hạ. Kết quả mẫu gộp và mẫu đơn bằng phương pháp rRT-PCR cho thấy anh T. dương tính với nCoV.

Trong 48 người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly và vùng phong tỏa, ổ dịch Thanh Xuân Trung ghi nhận tới 39 trường hợp, nâng tổng số người nhiễm nCoV tại đây lên 256.

Các trường hợp còn lại đều là F1, có độ tuổi từ 6 đến 77, trú tại các khu vực: Tân Lập (Đan Phượng); Việt Hùng (Đông Anh); Ô Chợ Dừa (Đống Đa); Yên Nghĩa (Hà Đông); Giáp Bát (Hoàng Mai); Hương Sơn (Mỹ Đức) và Hà Hồi (Thường Tín).

Như vậy, từ 18h ngày 28/8 đến 18h ngày 29/8, Hà Nội đã có thêm 133 người dương tính với nCoV. Đây là con số cao nhất tại Hà Nội kể từ khi dịch bùng phát tới nay, theo số liệu của Sở Y tế Hà Nội. Trong đó, 4 trường hợp được phát hiện tại cộng đồng, 129 người còn lại đã cách ly hoặc sống trong vùng phong tỏa.

Số người được ghi nhận nhiễm nCoV trong ngày hôm nay tại Hà Nội đã tăng đột biến so với những ngày trước đó: 28/8 (63), 27/8 (59), 26/8 (66), 25/8 (93), 24/8 (67), 23/8 (36)... Các trường hợp được ghi nhận chủ yếu liên quan ổ dịch Thanh Xuân Trung.

Từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát (ngày 27/4), Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 3.091 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, 1.534 người được phát hiện ngoài cộng đồng, 1.557 trường hợp còn lại đã cách ly.

Ngoài ra, 190 trường hợp liên quan các ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện K trên địa bàn cũng được Bộ Y tế công bố trước đó.

