Hà Nội chuẩn bị lắp camera giám sát quanh hồ Tây

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết bên cạnh việc điều tra, xử lý nghiêm hành vi quấy rối người nước ngoài, địa phương đang thực hiện nhiều biện pháp để giữ trật tự khu vực này.

Sau khi Zing có các bài viết phản ánh tình trạng người nước ngoài bị quấy rối ở quanh khu vực hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội), lãnh đạo Chính phủ, UBND TP và công an các cấp nhanh chóng vào cuộc, chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi này.

Ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, cho biết địa phương đang lên kế hoạch lắp đặt một loạt camera quan sát tại các tuyến đường quanh hồ Tây, đặc biệt là khu vực ghi nhận có tình trạng người nước ngoài bị quấy rối.

Bố trí cảnh sát tại khu vực này

"Chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị chức năng, lên kế hoạch, xác định địa điểm để lắp đặt hệ thống camera giám sát tại khu vực này. Hệ thống sẽ giúp đảm bảo an ninh trật tự, nhất là cho những khu vực đông người nước ngoài lui tới", ông Khuyến thông tin cho Zing sáng 5/3.

Quận Tây Hồ sẽ lắp hệ thống camera giám sát đảm bảo an toàn cho người nước ngoài tại hồ Tây. Ảnh: Sơn Hà.

Bên cạnh đó, quận đã huy động lực lượng đi tuyên truyền, phát tờ rơi bằng nhiều thứ tiếng để nhắc nhở người nước ngoài tự đảm bảo an toàn, cũng như trình báo ngay khi gặp các tình huống tương tự. "Chúng tôi sẽ bố trí lực lượng chức năng mặc thường phục theo dõi, giám sát tại các tuyến từng xảy ra các vụ việc để nhanh chóng xác định, tìm ra các thủ phạm", ông Khuyến nói.

Thông tin về tiến độ điều tra của công an, ông Khuyến cho hay lực lượng cảnh sát đang tích cực khoanh vùng và rà soát các đối tượng khả nghi. Về một trường hợp được người nước ngoài chụp lại ảnh, ông Khuyến cho biết người này đang bị tạm giữ do liên quan đến một vụ ẩu đả từ trước Tết. Đơn vị chức năng đang tiếp tục điều tra.

Vì vậy, lãnh đạo quận đề nghị người phát hiện hoặc gặp các tình huống bị quấy rối, sàm sỡ cần trình báo ngay cho công an địa phương để truy tìm thủ phạm.

Khuyến cáo người dân không đi một mình

Sau các phản ánh của Zing, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình và Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh việc hàng loạt phụ nữ nước ngoài bị sàm sỡ ở hồ Tây và xử lý nghiêm vi phạm nếu có.

Sáng 5/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cũng cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an quận Tây Hồ điều tra, truy xét các nghi can, nghi phạm có hành vi sàm sỡ, quấy rồi tình dục người nước ngoài tại khu vực hồ Tây.

Công an Hà Nội đã lấy lời khai các nạn nhân, nhân chứng, đồng thời trích xuất hình ảnh từ camera giám sát xung quanh nơi xảy ra vụ việc để truy xét nghi can. "Lực lượng chức năng đã ra thông báo cảnh báo cho cộng đồng người nước ngoài sinh sống quanh khu vực hồ Tây về các hành vi xâm hại trên", thông báo của Công an Hà Nội nêu.

Để đảm bảo an ninh trật tự, Công an phường Quảng An đã tăng cường tuần tra kiểm soát trên địa bàn, khuyến cáo người dân, người nước ngoài không ra đường một mình, không đến các khu vắng vẻ, thưa người.

Khi phát hiện hay nghi vấn kẻ xấu, người dân có thể liên lạc với cơ quan chức năng qua số điện thoại: 0243.718.4128.