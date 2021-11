Hà Nội cho phép 12 khách sạn cách ly F1 có trả phí

Người tiếp xúc gần (F1) có thể đăng ký để được cách ly tại 12 khách sạn ở các quận Hoàn Kiếm, Hà Đông, Ba Đình và huyện Sóc Sơn.

UBND Hà Nội vừa ban hành văn bản chấp thuận việc cách ly tập trung người tiếp xúc gần (F1) tại khách sạn từ ngày 15/11.

Theo đó, TP Hà Nội đồng ý cho 12 khách sạn cách ly tập trung F1 có trả phí gồm: Khách sạn Hòa Bình, khách sạn Mường Thanh Hà Nội Grand Centre, khách sạn Sofitel Legend Metropole HaNoi, khách sạn Silk Path Hà Nội, khách sạn Hilton Garden Inn, khách sạn Hilton Hanoi Opera, khách sạn Bình An 1, khách sạn Bình An 2, khách sạn Bình An 3, khách sạn Grand Vista, khách sạn Lake Side, khách sạn Mường Thanh Grand Xa La.

TP Hà Nội cũng giao cho UBND các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Hà Đông, Ba Đình, Sóc Sơn phối hợp với Sở Y tế, Sở Du lịch triển khai phương án cách ly tập trung của 12 khách sạn trên. Giá phòng cách ly chưa được công bố.

Metropole Hà Nội là một trong 12 khách sạn cách ly tập trung F1 có trả phí. Ảnh: MetropoleHN.

Trước đó, Sở Du lịch và Sở Y tế đã đề xuất lên UBND Hà Nội cho phép một số khách sạn thực hiện cách ly y tế được đón các trường hợp F1 có nhu cầu cách ly tự nguyện do người cách ly tự chi trả chi phí.

Việc cách ly tự nguyện tại nhà cũng như tại cơ sở có trả phí đã được một số chuyên gia y tế đồng tình. Chuyên gia cho rặng việc cách ly y tế tại nhà, cơ sở lưu trú giúp san sẻ gánh nặng, chi phí cho TP cũng như hạn chế lây nhiễm chéo khi tập trung quá đông người trong khu cách ly.

Tính đến tối 15/11, tổng số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4) là 6.331 ca. Trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 2.318 ca. Tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1 tại Hà Nội đạt 99%, mũi 2 đạt 80%.