Hà Nội cấp căn cước công dân gắn chip

Sáng 31/12, Công an Hà Nội ra quân cấp, đổi thẻ căn cước công dân gắn chip trên toàn thành phố. Việc cấp mẫu thẻ mới tại Hà Nội được triển khai lưu động tại các cụm dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm.

Theo đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc Công an Hà Nội, lực lượng chức năng ứng dụng công nghệ hiện đại để rút ngắn tối đa thời gian làm thủ tục cấp CCCD so với trước đây.

Nói với Zing về quy trình cấp CCCD gắn chip, cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội cho biết khi đến làm thủ tục để cấp, đổi CCCD gắn chip, người dân chỉ cần mang theo chứng minh nhân dân hoặc CCCD cũ.

Chip có thể lưu trữ khoảng 20 trường dữ liệu

Bộ Công an cho biết từ ngày 1/1/2021, công an trên toàn quốc sẽ đồng loạt thực hiện cấp, đổi thẻ CCCD gắn chip. Trên mẫu thẻ mới, các thông tin như họ tên, ngày sinh, giới tính, quê quán hay quốc tịch đều được in song ngữ (gồm tiếng Việt và tiếng Anh).

Điểm mới của mẫu thẻ căn cước sắp ban hành so với thẻ cũ là mặt sau của thẻ mới được tích hợp chip điện tử, dòng mã ICAO (mã của Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế) và mã QR. Chip này có độ bảo mật cao, có thể lưu trữ khoảng 20 trường dữ liệu cá nhân, có chữ ký số và khả năng lưu trữ sinh trắc học (vân tay).

Bộ Công an đặt mục tiêu cấp khoảng 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip trước ngày 1/7/2021. Theo quy định của Luật Căn cước công dân, người từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ căn cước công dân. Loại giấy tờ này phải đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.