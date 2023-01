Hà Lê kết hôn

Lễ vu quy của Hà Lê và bạn gái kém 13 tuổi Gia Linh được tổ chức vào ngày 28/1 tại Hà Nội. Cặp uyên ương bên nhau đã 6 năm.

Trong ngày trọng đại, Hà Lê và Gia Linh mặc áo dài trắng đồng điệu. Ca sĩ Cường Seven có mặt trong dàn bê tráp của nhà trai. Anh gửi lời chúc trăm năm hạnh phúc đến cặp uyên ương.

Chia sẻ với Zing, ca sĩ Hà Lê cho biết sẽ tổ chức tiệc cưới chính thức sau lễ ăn hỏi và rước dâu, dự kiến vào đầu tháng 2. Anh cầu hôn bạn gái từ cách đây hơn một năm.

Chuyện tình của Hà Lê - Gia Linh đi đến cái kết đẹp sau nhiều năm gắn bó. Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão cũng trùng ngày kỷ niệm của họ. Hà Lê chia sẻ: "Tròn 6 năm bên nhau. Năm mới sang trang mới".

Cường Seven dự lễ vu quy của Hà Lê và Gia Linh. Ảnh: Cường Seven.

Bên cạnh đó, hai người đăng tải bộ hình cưới thực hiện tại Hà Giang với khung cảnh núi non hùng vĩ, trùng điệp. Hà Lê tâm sự anh và bạn đời đều có mong muốn đặt chân đến địa điểm du lịch nổi tiếng Việt Nam, nên đã chọn nơi đây để ghi lại hành trình tình yêu.

"Chúng tôi đi qua nhiều điểm của Hà Giang như sông Nho Quế, Cao nguyên đá Đồng Văn, Nhà của Pao... Phong cảnh Hà Giang rất đẹp. Cô dâu cũng chưa được đi lần nào, nên tôi quyết định đưa bạn ấy đến đây", Hà Lê nói.

Hà Lê và Gia Linh bên nhau đã 6 năm. Ảnh: Gia Linh.

Hà Lê tên thật là Lê Vĩnh Hà, sinh năm 1984, được biết đến với vai trò ca sĩ, rapper, vũ công. Năm 2018, anh gây chú ý khi ra mắt dự án Trịnh Contemporary, làm mới loạt tình khúc kinh điển của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như Biển nhớ, Diễm xưa, Mưa hồng. Anh ngồi ghế giám khảo, huấn luyện viên nhiều chương trình, gồm So you think you can dance, The Heroes...

Gia Linh sinh năm 1997, làm biên đạo và có nhóm nhảy riêng. Hai người quen biết từ khoảng 10 năm trước khi Gia Linh tham gia chương trình Thử thách cùng bước nhảy, trong đó Hà Lê làm biên đạo và giám khảo.