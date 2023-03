'Gửi các quý cô, đừng để ai nói với bạn rằng bạn đã hết thời'

Chia sẻ của Dương Tử Quỳnh khi chiến thắng hạng mục Nữ chính xuất sắc tại Oscar 2023 được lan truyền rộng rãi và khích lệ những ai đang mất niềm tin vào ước mơ.

Ngày 13/3 (giờ Việt Nam), Dương Tử Quỳnh vượt qua Cate Blanchett giành tượng vàng Oscar tại hạng mục Nữ chính xuất sắc. Chiến thắng của Dương Tử Quỳnh không chỉ là niềm tự hào của riêng cô hay đoàn phim mà khiến hàng triệu khán giả trên toàn thế giới vỡ òa cảm xúc. Ngoài việc làm nên lịch sử khi là diễn viên gốc Á đầu tiên chiến thắng hạng mục này, Dương Tử Quỳnh còn có phần chia sẻ đang được đồng cảm trên mạng xã hội.

Ở giây phút lịch sử ấy, Dương Tử Quỳnh dõng dạc nói: "Xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn những người theo dõi tôi đêm nay. Tượng vàng là biểu tượng cho hy vọng, bằng chứng rằng giấc mơ có thể trở thành hiện thực. Đừng để ai nói với bạn rằng bạn đã hết thời rồi".

“Đối với những người theo dõi tôi buổi tối hôm nay, đây là ngọn hải đăng của hy vọng và khả năng. Là bằng chứng cho thấy giấc mơ trở thành hiện thực. Và các quý cô, đừng để bất kỳ ai nói với bạn rằng bạn đã qua thời kỳ đỉnh cao. Đừng bao giờ bỏ cuộc", cô tiếp tục.

Lời chia sẻ trở thành thông điệp khích lệ

Bài phát biểu của Dương Tử Quỳnh, đặc biệt câu nói "Thưa các quý cô, đừng bao giờ để ai nói bạn đã hết thời" phủ sóng mạng xã hội. Đúng như Dương Tử Quỳnh nói, câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của cô, đặc biệt chiến thắng Oscar ở tuổi 61 đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người, rằng ở bất cứ độ tuổi nào, hoàn cảnh nào và dù sinh ra ở đâu, bạn cũng có thể tỏa sáng theo cách riêng mà không có bất cứ ai có thể đánh giá được bạn ngoài chính bạn.

Ở Oscar năm nay, Everything Everywhere All At Once - bộ phim mang về giải thưởng cho Dương Tử Quỳnh - là phim được đề cử nhiều nhất. Phim có 11 đề cử và chiến thắng 7 hạng mục - bao gồm Phim hay nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc - nhiều hơn bất kỳ phim nào khác.

Khoảnh khắc Dương Tử Quỳnh thắng giải Nữ chính xuất sắc tại Oscar. Ảnh: Reuters.

Everything Everywhere All At Once xoay quanh phụ nữ người Mỹ gốc Hoa nhập cư Evelyn (do Dương Tử Quỳnh đảm nhận). Cô sống trong gia đình có 3 thế hệ và điều hành một tiệm giặt là cùng chồng, Waymond (Quan Kế Huy). Cuộc sống họ êm đềm trôi cho đến khi vợ chồng Evelyn phát hiện một kẻ âm mưu hủy diệt sự yên bình của đa vũ trụ. Sau đó, hai người cùng nhau hợp lực cứu thế giới.

Diễn xuất của Dương Tử Quỳnh trong phim được khán giả lẫn giới chuyên môn đánh giá cao. Nữ minh tinh liên tục biến hóa khi thể hiện xuất sắc các tính cách khác nhau. Cô hóa thân thành nhiều Evelyn cùng lúc bởi ứng với mỗi vũ trụ sẽ là một nhân vật có đặc điểm, tính cách khác biệt. Dù là ngôi sao điện ảnh đẹp lộng lẫy, một đầu bếp hay người mẹ già đau đớn trước đứa con gái bất trị, Dương Tử Quỳnh đều vào vai tròn trịa, cảm xúc.

Do đó, ngay từ khi Oscar chưa chính thức diễn ra, nhiều người đã đặt cược chiến thắng cho Dương Tử Quỳnh.

Hành trình phá vỡ mọi định kiến

Dương Tử Quỳnh ban đầu không có ý định trở thành diễn viên. Sinh ra và lớn lên ở Malaysia, cô muốn trở thành một diễn viên múa ba lê và đã đăng ký học tại Học viện Khiêu vũ Hoàng gia ở London. Cho đến khi bị chấn thương ở lưng, Dương Tử Quỳnh phải từ bỏ ước mơ.

Năm 1983, Dương Tử Quỳnh tham gia cuộc thi Hoa hậu Malaysia và giành chiến thắng. Sau đó, minh tinh phát triển sự nghiệp ở Hong Kong với vai trò đầu tiên là người mẫu quảng cáo và tiếp theo là những lời mời đóng phim. Cô trở nên nổi tiếng vào những năm 1980 khi đóng vai chính trong loạt phim hành động và võ thuật Hong Kong. Dương Tử Quỳnh tự thực hiện các pha hành động nguy hiểm và dần tạo tiếng vang với giới chuyên môn qua Yes, Madam! (1985), Câu chuyện cảnh sát 3: Siêu cấp cảnh sát (1992) và Holy Weapon (1993).

Dương Tử Quỳnh có cơ hội đến với Hollywood vào năm 1997 khi tham gia Tomorrow Never Dies và trở thành Bond girl gốc Hoa đầu tiên. Năm 2010, Entertainment Weekly xếp Dương Tử Quỳnh là Bond girl xuất sắc thứ 7 hay một trong số ít "người phụ nữ da màu phù hợp với 007". Sau đó, Dương Tử Quỳnh có bước ngoặt đáng kinh ngạc trong Ngọa hổ tàng long (2000) của Lý An.

Ngoài ra, Dương Tử Quỳnh góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng khác như Crazy Rich Asians (2018), Star Trek, Transformers và The Witcher.

Tuy nhiên, ngay cả khi đã có những vai diễn thành công và phá vỡ khuôn mẫu của một Bond girl điển hình, Dương Tử Quỳnh vẫn bị xem như thiểu số, bị phân biệt chủng tộc ở Hollywood. Nữ minh tinh thậm chí đã không làm việc trong hai năm vì Hollywood liên tục mời cô đóng những vai "phụ nữ châu Á mong manh".

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2018 với GQ, cô nhớ: "Khi lần đầu tiên đến Hollywood làm phim, tôi nhớ rất rõ có người đã nói: 'Nếu chúng tôi chọn một vai chính là người Mỹ gốc Phi thì chúng tôi không thể chọn bạn được. Bởi chúng tôi không thể có hai diễn viên thiểu số trong một bộ phim'".

Trong cuộc phỏng vấn với TIME, khi được đề cử là "Biểu tượng của năm 2022", Dương Tử Quỳnh nhấn mạnh ở Hollywood, các diễn viên châu Á từ lâu đã được giao những vai rập khuôn hoặc tầm thường và hiếm khi được trả thù lao cao nhất.

Chiến thắng của Dương Tử Quỳnh chứng tỏ ai cũng có thể phá vỡ mọi định kiến.

"Không nên nói về việc bị phân biệt chủng tộc, nhưng đó thực sự là một trận chiến", Dương Tử Quỳnh bày tỏ. Và Dương Tử Quỳnh đã chiến thắng cuộc chiến đó.

Ngoài ra, trong ngành giải trí luôn đòi hỏi sự trẻ trung, ngoại hình đẹp, tuổi tác là áp lực lớn của bất cứ diễn viên nào. Chính Dương Tử Quỳnh cũng từng tiết lộ việc cô được nhiều người khuyên nên từ giã sự nghiệp diễn xuất trước khi nhận vai chính trong Everything Everywhere All at Once.

“Khi bạn già đi, các vai diễn cũng hạn chế hơn. Vì vậy, khi nhận vai cho Everything Everywhere All at Once, tôi đã rất xúc động. Điều này có nghĩa tôi là người dẫn dắt, được kể câu chuyện và nắm vai trò quan trọng trong phim. Cùng lúc, khi bạn già hơn, mọi người bắt đầu đưa ra lời khuyên nên từ giã sự nghiệp và làm việc này việc kia. Không, đừng nói tôi phải làm gì. Tôi có quyền được làm những điều mà tôi muốn", minh tinh sinh năm 1962 nói trong chương trình The Envelope của Los Angeles Times.

Cuối cùng, Dương Tử Quỳnh đã tỏa sáng và làm nên lịch sử ở Oscar trong tiếng reo hò của biết bao đồng nghiệp. Chiến thắng của Dương Tử Quỳnh là một thông điệp ý nghĩa và khích lệ cho bất kỳ ai có thể đang mất đà trong cuộc đấu tranh để đạt được ước mơ của mình, đặc biệt nếu họ cảm thấy bị gạt ra ngoài lề trong một môi trường kém hòa nhập.

“Rất nhiều người cảm thấy không được nhìn thấy và không được lắng nghe. Chiến thắng này dành cho không chỉ cộng đồng người châu Á mà bất kỳ ai bị coi là thiểu số. Chúng ta xứng đáng được lắng nghe. Chúng ta xứng đáng được nhìn thấy. Chúng ta xứng đáng có cơ hội để có một chỗ ngồi trên bàn. Đó là những gì chúng tôi đang yêu cầu. Hãy cho chúng tôi cơ hội đó. Hãy để chúng tôi chứng minh rằng chúng tôi xứng đáng”, là thông điệp Dương Tử Quỳnh muốn truyền tải.

Lý giải thành công của Dương Tử Quỳnh bất chấp những định kiến về tuổi tác và phân biệt chủng tộc, huyền thoại võ thuật Hong Kong Hồng Kim Bảo nói với Hollywood Reporter: “Những gì cô ấy đang có đều do cô ấy tự làm ra”.

“Ngay từ đầu cô ấy đã luôn làm việc rất chăm chỉ và nỗ lực. Cô ấy cũng gặp may mắn và đúng thời điểm. Cô đến khi thị trường điện ảnh Hong Kong đang phát triển và có rất nhiều cơ hội. Cô ấy đã làm việc chăm chỉ và biết cách sử dụng, phát huy tài năng của mình. Khi ngành công nghiệp điện ảnh Hong Kong chững lại, cô ấy tiếp tục tìm thấy cơ hội ở Mỹ. Cô ấy luôn biết cách nắm lấy cơ hội. Mọi thứ Dương Tử Quỳnh có đều do chính cô ấy làm ra”, Hồng Kim Bảo nhận định.

