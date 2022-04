GRAMMY 2022 được phát sóng trực tiếp và duy nhất trên FPT Play

Lễ trao giải lần thứ 64 của GRAMMY sẽ được truyền trực tiếp và duy nhất tại Việt Nam trên FPT Play từ 7h sáng ngày 4/4.

GRAMMY năm nay sẽ được tổ chức tại trung tâm sự kiện MGM Grand Garden Arena, thành phố Las Vegas. Sự kiện âm nhạc có tầm ảnh hưởng hàng đầu thế giới này là nơi chào đón hàng trăm nghệ sĩ, nhà sản xuất tên tuổi của nền công nghiệp âm nhạc thế giới, cùng hàng triệu fan hâm mộ quy tụ.

Khai màn từ 7h sáng (giờ Việt Nam) với phần thảm đỏ và bắt đầu vào các tiết mục chính từ 10 giờ sáng cùng ngày, GRAMMY được dẫn dắt bởi danh hài người Nam Phi Trevor Noah. Đây là lần cầm mic thứ 2 của anh tại sự kiện này.

Những đổi mới căn bản

Trọng tâm của sự kiện là phần công bố chủ nhân của 4 hạng mục danh giá nhất bao gồm: Album của năm, Bài hát của năm, Bản thu âm của năm, Nghệ sĩ mới xuất sắc. Bên cạnh đó, hơn 80 hạng mục khác vinh danh sự đóng góp của các cá nhân, tập thể trong hầu hết thể loại âm nhạc cũng sẽ được xướng tên trong dịp này.

MC Trevor Noah trình diễn ngẫu hứng cùng ban nhạc Black Pumas trong lễ trao giải GRAMMY 2021. Ảnh: GettyImages.

Ở lần thứ 64 tổ chức, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ (NARAS) đã quyết định tiến hành một số đổi mới cơ bản cho giải thưởng âm nhạc uy tín nhất thế giới. Trong đó, số hạng mục thuộc quyền quyết định của khán giả dựa trên lá phiếu bình chọn vốn đã hẹp nay còn bị cắt giảm hơn.

Đại diện ban tổ chức, ông Harvey Jay Mason Jr. cho biết thay đổi này nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của giải thưởng, ông nói: “GRAMMY sẽ mãi là giải thưởng của giới chuyên môn và được giới chuyên môn công nhận”.

Bắt đầu từ năm nay, khán giả chỉ có thể bỏ phiếu cho 10 hạng mục, thay vì 15 so với trước đây. Mặt khác, NARAS cũng quyết định nâng tổng số đề cử cho các hạng mục thuộc “Big Four” từ 8 lên 10. Hai hạng mục mới cũng đồng thời được NARAS bổ sung bao gồm Best Global Music Performance và Best Música Urbana Album, nâng tổng số hạng mục của GRAMMY lên con số kỷ lục là 86.

Beyoncé và Megan Thee Stallion trên khấu GRAMMY. Ảnh: GettyImages.

Gay cấn ở trường đua đề cử

Những thay đổi căn bản của NARAS khiến tỷ lệ cạnh tranh giữa các nghệ sĩ và sản phẩm âm nhạc càng trở nên khốc liệt hơn. Theo danh sách mà viện này công bố ngày 24/11/2021, nghệ sĩ violon kiêm nhạc sĩ Jon Batiste hiện dẫn đầu với 11 đề cử. Đứng thứ nhì là Doja Cat và H.E.R với 8 đề cử cho mỗi người. Theo sau là hai ngôi sao thế hệ Z Billie Eilish, Olivia Rodrigo nhận mỗi người 7 đề cử.

Đặc biệt, tại bốn hạng mục quan trọng nhất của GRAMMY, tức “Big Four”, tính cạnh tranh càng thêm gay gắt. Hạng mục Bản thu âm của năm là nơi hiếm hoi chứng kiến màn tranh tài giữa các tân và cựu binh. Bảng đề cử của hạng mục này vừa có sự góp mặt của I still have faith in you của ABBA, hay Freedom của Jon Batiste…, vừa có sự có mặt của các sản phẩm từ nghệ sĩ trẻ tuổi như Montero (Call me by your name) của Lil Nas X, Happier than ever của Billie Eilish và Drivers license của Olivia Rodrigo…

Taylor Swift trình diễn trong Lễ trao giải GRAMMY lần thứ 63. Cô cũng là chủ nhân giải Album Of The Year với album Folklore năm vừa rồi. Ảnh: GettyImages.

Hạng mục Album của năm cũng kịch tính với nhiều album đình đám trong năm qua. Đáng chú ý, đây là hạng mục duy nhất của GRAMMY có sự góp mặt của Taylor Swift với album Evermore. Cô sẽ đụng độ “kẻ thù” không đội trời chung Kanye West với album Donda tại đây. Hạng mục Bài hát của năm và Nghệ sĩ mới xuất sắc cũng đánh dấu màn so kè giữa những cái tên rất quen thuộc trong năm qua như Ed Sheeran, Justin Bieber, Olivia Rodrigo và Olivia Rodrigo…

GRAMMY là giải thưởng danh giá nhất trong giới âm nhạc đại chúng của Mỹ, được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ (NARAS) tổ chức thường niên từ năm 1959. Khác với các giải thưởng âm nhạc lớn khác, giải GRAMMY sẽ tập trung vào thành tích âm nhạc hơn là sự nổi tiếng hay hiệu suất thương mại của nghệ sĩ.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp giải GRAMMY buộc hoãn thời gian tổ chức do ảnh hưởng của đại dịch Covif-19. Có mặt trong dàn line-up trình diễn tại lễ trao giải âm nhạc danh giá năm nay là các ứng cử viên được đề cử hiện tại, gồm BTS, Billie Eilish, Brandi Carlile, Justin Bieber, Olivia Rodrigo, Bruno Mars, Jon Batiste, Ariana Grande, Lady Gaga, Ed Sheeran, Harry Styles, Lil Nas X, Cardi B, Black Pumas, Megan Thee Stallion, Kanye West, H.E.R., Silk Sonic, FINNEAS, Tony Bennett và Doja Cat.