Góp phần tích cực vào sự nghiệp giữ gìn bình yên cuộc sống

Trong 41 năm qua, Nhà Xuất bản Công an nhân dân đã xuất bản hàng triệu cuốn sách, hướng dẫn chiến sĩ, nhân dân giữ gìn trật tự xã hội.

Nhiều ấn phẩm của Nhà xuất bản Công an nhân dân ra đời góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Ảnh: M.N.

Ngày 10/2/1981, Nhà Xuất bản Công an nhân dân (CAND) được thành lập. Qua 41 năm xây dựng và phát triển, Nhà Xuất bản Công an nhân dân đã thực hiện chức năng của một cơ quan thuộc Bộ Công an: Xuất bản và phát hành rộng rãi các loại sách về đề tài an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội (kể cả thể loại sách văn học) theo đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ Công an và nhân dân tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Trong cuốn Nhà Xuất bản Công an nhân dân - 40 xây dựng và trưởng thành (1981 - 2021), Thiếu tướng Mã Duy Quân cho biết Nhà xuất bản Công an nhân dân luôn bám sát tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ chính trị, là một trong những đơn vị xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, hàng năm cung cấp nhiều ấn phẩm văn hóa, sách cho cán bộ, chiến sĩ công an và bạn đọc.

Nhà xuất bản Công an nhân dân đã hình thành được nhiều tủ sách, phục vụ nhu cầu đa dạng của bạn đọc. Ảnh: M.N.

Nhiều tủ sách lớn

Trong 41 năm qua, nhà xuất bản đã thực hiện khoảng 10.000 đầu sách, với hơn 30 triệu bản, hàng chục triệu ấn phẩm lịch các loại. Những năm gần đây, trung bình mỗi năm xuất bản từ 300 đến 350 đầu sách.

Đề tài đã được khai thác và đưa vào xuất bản khá phong phú và đa dạng, từ các sách chuyên khảo về nghiệp vụ, giáo trình, sách tổng kết lịch sử đến các sách văn học tư liệu, văn học sáng tác về đề tài an ninh trật tự, sách dịch tư liệu và văn học nước ngoài...

Nhà xuất bản Công an nhân dân đã hình thành được một số tủ sách lớn phục vụ nhu cầu đọc đa dạng của độc giả.

Tủ sách chính trị - xã hội mang tính nghị luận phổ thông về các vấn đề an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, có một số ấn phẩm tiêu biểu như: Quần chúng nhân dân - Nhân tố quyết định thắng lợi cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự; Xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong tình hình mới; Diễn biến hòa bình - Nhận diện và đấu tranh trong phòng, chống “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” ở nước ta hiện nay; Bàn về Trung Quốc; Sóng gió trên chính trường nước Mỹ...

Đặc biệt, mảng sách về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Nhà xuất bản Công an nhân dân chú trọng, tiêu biểu như: Hồ Chủ tịch với an ninh trật tự; Chiến sĩ Công an nhân dân làm theo lời Bác; Chủ tịch Hồ Chí Minh với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân Việt Nam - Một số hình ảnh và hiện vật lịch sử; Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sự nghiệp vĩ đại, cuộc đời quang vinh…

Tủ sách tư liệu phản ánh những vụ việc, sự kiện, nhân vật có liên quan đến an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được chọn lọc giới thiệu, tiêu biểu như: 550 năm chiến tranh bí mật; Giờ phút then chốt; Chân dung lãnh đạo Bộ và tướng lĩnh CAND Việt Nam (1945 - 2015); Các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ - Kissinger tại Paris (Lưu Văn Lợi - Nguyễn Anh Vũ); Phán xét - các nước lớn đã can thiệp vào chiến tranh Việt Nam như thế nào; Đối thoại với các phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ (Nguyễn Văn Hưởng)…

Tủ sách tuyên truyền phổ cập là các truyện cảnh giác, sách người tốt, việc tốt, các đơn vị tiên tiến, các anh hùng, liệt sĩ Công an nhân dân, sách pháp luật phổ thông, sách an ninh trật tự.

Tủ sách tham khảo nghiệp vụ là những cuốn chuyên đề về nghiệp vụ, sách tra cứu, tham khảo như: Trăm năm khoa học hình sự (Guyếc-gien Toóc-van); bộ sách 20 cuốn của các bộ trưởng Bộ Công an qua các thời kỳ...

Tủ sách văn học gồm các thể loại văn học nghệ thuật như ký, tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch bản sân khấu… kể cả sách trong nước và sách dịch nước ngoài; tiêu biểu như: Không thiện không ác (Lê Tri Kỷ); Nhớ Mai Châu (Tô Hoài); Vệ sĩ của Quan châu (Ma Văn Kháng); Cái tẩu (Triệu Huấn); Đêm yên tĩnh (Hữu Mai); Phạm Xuân Ẩn - Tên người như cuộc đời; Điệp viên giữa sa mạc lửa (Nhị Hồ); Người không mang họ (Xuân Đức); Sát thủ online (Nguyễn Xuân Thủy); Phiên bản (Nguyễn Đình Tú); Bão ngầm (Đào Trung Hiếu); Đơn tuyến (Phạm Quang Đẩu)…

Sách dịch có Huynh Đệ; Hứa Tam Quan bán máu (Dư Hoa); Thạch Thôn (Quách Tiểu Lộ); Bình Nguyên (Tất Phi Vũ); Tô tem sói (Khương Nhung); Tuyển tập truyện ngắn (Cao Hành Kiện)…

Bên cạnh đó trong nhiều năm, Nhà Xuất bản Công an nhân dân đã tổ chức được mảng sách “Chuyện đời tôi” với một số hồi ký tiêu biểu: Gửi lại mai sau; Bộ sách Mãi mãi tuổi hai mươi; Khát vọng sống để yêu; Muôn ánh mặt trời; Xin đừng khóc nữa mẹ ơi!...

Nhiều tác phẩm văn học đề tài bảo vệ bình yên cuộc sống đã được xuất bản. Ảnh: M.N.

Xây dựng lý luận nghiệp vụ công an

Nhà xuất bản Công an nhân dân thông qua các cuốn sách đã luôn quan tâm xây dựng lý luận nghiệp vụ công an. Các xuất bản phẩm này là tài liệu quan trọng có giá trị lý luận và thực tiễn để cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng an ninh học tập và vận dụng thích hợp vào đường lối, chính sách, phương châm và biện pháp nghiệp vụ nhằm đạt được kết quả to lớn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Một số tác phẩm lý luận tiêu biểu đã được Nhà xuất bản Công an nhân dân xuất bản: Một số vấn đề cơ bản về hoạt động nghiệp vụ Công an (Trần Quốc Hoàn); Xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh (Phạm Hùng); Mấy vấn đề về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong quá trình đổi mới (1986-1996) (Bùi Thiện Ngộ); Nhân dân - Cội nguồn sức mạnh bảo vệ an ninh Tổ quốc (GS.TS Trần Đại Quang), Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự (GS.TS. Tô Lâm)…

Cùng các báo, đài phát thanh, truyền hình trong lực lượng Công an nhân dân, Nhà Xuất bản Công an nhân dân luôn coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục lý luận chính trị.

Ngày nay, công nghệ thông tin và truyền thông phát triển mạnh mẽ đã có tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có hoạt động xuất bản. Trong tương lai gần, xuất bản điện tử sẽ là một phương thức cơ bản của hoạt động xuất bản, sách điện tử sẽ làm thay đổi lớn ngành Xuất bản, phát hành và thư viện trong tương lai... Trước thời cơ và thách thức này, Nhà Xuất bản Công an nhân dân đã báo cáo đề xuất lãnh đạo Bộ Công an và đã triển khai Dự án phát hành sách điện tử.

Ngoài xuất bản sách, Nhà xuất bản Công an nhân dân đã tổ chức xuất bản nhiều loại ấn phẩm như sổ tay, sổ nhật ký công tác, lịch Công an nhân dân với nhiều chủng loại, mẫu mã đa dạng, phong phú và đẹp. Các loại sách, lịch và văn hóa phẩm đều nhanh chóng được phát hành tới công chúng và bạn đọc. Đây thực sự là những ấn phẩm phục vụ tốt công tác tuyên truyền, làm tốt công tác dân vận…

Đẩy mạnh truyền thông giới thiệu sách

Công tác truyền thông tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá sách được nhà xuất bản tổ chức với nhiều hình thức phong phú, sát sao, hiệu quả. Đơn vị đã phối hợp tốt với các học viện, trường đại học như: Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân… tổ chức ngày hội đọc sách; tham gia các hội chợ triển lãm sách quốc tế do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức; giới thiệu một số cuốn sách có giá trị và ý nghĩa, như cuốn: Tôi tự hào là người Việt Nam; Nhân dân - Cội nguồn sức mạnh bảo vệ an ninh Tổ quốc; Tỏa sáng giữa đời thường; Những ngày ở chiến trường; Những lá thư thời chiến Việt Nam; Đại tướng Võ Nguyên Giáp với doanh nhân Việt Nam; Phi công Mỹ ở Việt Nam...

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2015), Nhà xuất bản Công an nhân dân đã tham mưu giúp cho lãnh đạo Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức thành công Chương trình truyền hình trực tiếp “Những trang sách vàng 70 năm Công an nhân dân”. Chương trình tôn vinh các nhà văn Việt Nam có nhiều đóng góp xuất sắc trong hoạt động sáng tác văn học Công an nhân dân 70 năm và tổng kết, trao giải Cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” (2012-2015).

Với những thành tích hơn 40 năm qua, Nhà Xuất bản Công an được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương và nhiều phần thưởng cao quý khác.