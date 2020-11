Tính năng lưu ảnh miễn phí không giới hạn dung lượng trong Google Photos sẽ bị loại bỏ từ năm 2021. Nếu dùng trên 15 GB, người dùng sẽ phải trả tiền.

Sau 5 năm cho phép người dùng lưu ảnh chất lượng cao (ảnh nén) miễn phí và không giới hạn dung lượng, Google ngày 12/11 cho biết dịch vụ Photos sẽ thu phí nếu lưu hơn 15 GB bất kể đó là ảnh gốc hay ảnh chất lượng cao.

Theo The Verge, thay đổi trên sẽ được áp dụng từ ngày 1/6/2021 cùng với chính sách mới của Google liên quan đến các dịch vụ như Gmail, Google Drive hay Google Workspace.

Google Photos sẽ loại bỏ khả năng lưu ảnh chất lượng cao không giới hạn dung lượng từ 1/6/2021. Ảnh: The Verge.

Những hình ảnh đã được tải lên Google Photos trước ngày 1/6/2021 vẫn được lưu trữ bình thường và không được tính theo chính sách mới. Người dùng sẽ có thời gian tiếp tục lưu ảnh chất lượng cao không giới hạn dung lượng trên Google Photos đến năm sau, hoặc chuyển sang dịch vụ lưu trữ ảnh khác.

Sau ngày 1/6/2021, người dùng chỉ có 15 GB miễn phí để lưu hình chất lượng cao lên Google Photos. Nếu muốn mở rộng dung lượng thì phải trả tiền.

Trước đây, giới hạn lưu trữ 15 GB miễn phí chỉ được áp dụng cho ảnh chất lượng gốc. Trong khi đó, khả năng lưu ảnh chất lượng cao (ảnh nén) không giới hạn dung lượng miễn phí được cho là điểm nổi bật nhất của Google Photos.

Dù không còn cho lưu thoải mái như trước, dung lượng miễn phí 15 GB để lưu ảnh lên Google Photos vẫn cao hơn các dịch vụ như iCloud của Apple (5 GB). Theo Google, người dùng thường không lưu đủ 15 GB ảnh trong ít nhất 3 năm.

Người dùng Google Photos sẽ được thông báo về thay đổi. Dịch vụ còn giới thiệu tính năng quản lý mới, cho phép giải phóng dung lượng bằng cách tự động xóa ảnh màn hình hoặc ảnh chụp bị mờ. Ngoài ra, dung lượng còn được quy đổi thành thời gian dựa trên mức sử dụng của từng người.

Khả năng lưu ảnh nén không giới hạn dung lượng là điểm mạnh của Google Photos. Ảnh: Android Authority.

Theo The Verge, đây có thể là chiến lược của Google để thúc đẩy người dùng mua thêm dung lượng thông qua dịch vụ Google One. Hiện giá của Google One vẫn là 2 USD /tháng cho 100 GB, 3 USD /tháng cho 200 GB, 10 USD /tháng cho 2 TB và 150 USD /tháng cho 40 TB.

Ngoài hình ảnh, các tài liệu Google Docs, Sheets, Slides hoặc Forms... cũng sẽ được tính vào dung lượng lưu trữ của Google One.

Cuối cùng, nếu người dùng không đăng nhập Google Photos, Gmail hoặc các dịch vụ sử dụng Google One trong ít nhất 2 năm, dữ liệu lưu trữ của họ trong dịch vụ đó có thể bị xóa nếu không phản hồi các email cảnh báo của Google.