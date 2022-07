Golden Gate bị phạt 435 triệu đồng

Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cổng Vàng (Golden Gate) bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phạt hành chính tổng 435 triệu đồng vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Cụ thể, UBCKNN phạt Golden Gate 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán theo quy định. Doanh nghiệp này phải nộp phạt thêm 85 triệu đồng do mua lại cổ phiếu nhưng không báo cáo UBCKNN theo quy định pháp luật.

Trước đó vào năm 2021, Golden Gate đã thu hồi cổ phiếu của người lao động nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ nhưng không báo cáo cơ quan quản lý.

Để khắc phục hậu quả, UBCKNN yêu cầu Golden Gate nộp hồ sơ đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán cho Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con trong thời hạn tối đa 60 ngày. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/7.

Golden Gate đăng ký trụ sở chính tại số 60 Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Doanh nghiệp được thành lập vào 2005 và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực F&B.

Theo công bố trên website, Golden Gate sở hữu 22 thương hiệu như Manwah, isushi, Kichi-Kichi, Gogi… với 400 nhà hàng, hiện diện trên 40 tỉnh thành.

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA GOLDEN GATE TRONG 5 NĂM GẦN NHẤT

Nhãn 2017 2018 2019 2020 2021 Doanh thu thuần tỷ đồng 3407 3971 4776 4559 3318 Lợi nhuận sau thuế

255 269 321 65 -431

Do sự ảnh hưởng từ đại dịch, trong năm 2021, Golden Gate thu về 3.318 tỷ đồng , giảm 27% so với năm liền trước. Lợi nhuận gộp chỉ đạt 1.926 tỷ đồng , giảm 29% so với cùng kỳ.

Việc chi phí kinh doanh tăng cao khiến doanh nghiệp này lỗ 431 tỷ đồng vào năm ngoái, lần đầu tiên kể từ thời điểm công khai tài chính từ năm 2008 đến nay. Tính đến cuối năm ngoái, quy mô tổng tài sản của chuỗi nhà hàng tăng nhẹ lên 2.387 tỷ đồng .

Tính đến cuối năm 2021, vốn điều lệ của Golden Gate đạt 76,3 tỷ đồng . Cơ cấu cổ đông bao gồm Công ty CP Golden Gate Partners (44,22% cổ phần), Công ty TNHH Prosperity Food Concepts (32,92% cổ phần), ông Đào Thế Vinh (5,11% cổ phần), ông Trần Việt Trung (4,43% cổ phần), ông Nguyễn Xuân Tường (3,98% cổ phần), các cổ đông khác (8,53% cổ phần) và cổ phiếu quỹ (0,81% cổ phần).

Ông Trần Việt Trung là một trong 3 nhà sáng lập của Golden Gate, hiện là Chủ tịch HĐQT. Hai nhà sáng lập khác là Đào Thế Vinh và Nguyễn Xuân Trường lần lượt đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc.

Giữa tháng 3, hàng loạt cổ đông của Golden Gate tiến hành thoái vốn, điển hình như Công ty TNHH Prosperity Food Concepts bán ra toàn bộ hơn 2,513 triệu cổ phần; ông Trần Việt Trung bán 161.871 cổ phần (2,12% vốn điều lệ), giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 2,306%; ông Nguyễn Xuân Trường bán 69.373 cổ phần (0,909% vốn điều lệ), giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 3,075%.

Ba cổ đông lớn giao dịch tổng cộng 2,744 triệu cổ phần, tương đương 35,95% vốn điều lệ của công ty. Tuy nhiên, số cổ phần sẽ được sang tay 3 cổ đông khác là Teamasek, Seatown Private Capital Master Fund và Periwinkle Pte Ltd.

Vào cuối năm ngoái, ông Đào Thế Vinh cũng chuyển nhượng 371.139 cổ phần (4,86% vốn điều lệ) theo hình thức thỏa thuận).