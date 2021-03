Bom tấn quái vật thuộc vũ trụ điện ảnh MonsterVerse có khởi đầu suôn sẻ tại thị trường Việt Nam trước khi chính thức ra mắt khán giả từ 26/3.

Theo nhà phát hành của bộ phim tại Việt Nam, Godzilla vs. Kong thu gần 11 tỷ đồng từ các suất chiếu sớm trong ngày 25/3. Số lượng vé bán ra ước tính là 136.000. Đây là thành tích chiếu sớm nổi bật đối với một phim ngoại trong khoảng một năm qua tại thị trường Việt Nam kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Godzilla vs. Kong chính thức khởi chiếu từ 26/3. Tại Mỹ, phim ra mắt khán giả ngoài rạp và trên mạng Internet thông qua hệ thống HBO Max cùng lúc từ 31/3. Do lo ngại vấn đề bản quyền, Warner Bros. cho phát hành sớm tác phẩm tại nhiều thị trường quốc tế so với Bắc Mỹ.

Godzilla vs. Kong thu gần 11 tỷ đồng từ các suất chiếu sớm tại Việt Nam trong ngày 25/3. Ảnh: Warner Bros.

Xoay quanh trận chiến giữa hai loài quái thú khổng lồ, Godzilla vs. Kong là tác phẩm thứ tư thuộc MonsterVerse, sau Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017) và Godzilla: King of the Monsters (2018). Tuy nhiên, xưởng phim Legendary và Warner Bros. chưa đưa ra kế hoạch cụ thể cho vũ trụ điện ảnh sau bộ phim năm nay.

Tại Việt Nam, Kong: Skull Island từng đạt thành tích doanh thu gần 170 tỷ đồng hồi đầu năm 2017. Lý do đến từ việc bom tấn có nhiều cảnh quay được ghi hình tại Ninh Bình.

Godzilla vs. Kong không có trường đoạn nào được thực hiện tại Việt Nam. Tuy nhiên, sự mến mộ mà khán giả Việt dành cho Kong sau bộ phim cách đây bốn năm là yếu tố không nhỏ giúp Godzilla vs. Kong có thể đạt được thành tích khả quan.

Sau các suất chiếu sớm hồi giữa tuần tại Mỹ, số đông báo chí quốc tế khen ngợi mảng kỹ xảo hình ảnh của Godzilla vs. Kong, nhất là khi trận chiến giữa các loài quái thú diễn ra rõ ràng, rành mạch. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến phàn nàn về chất lượng kịch bản tác phẩm chưa tương xứng với mức độ đầu tư hoành tráng.

Theo thống kê, ba tác phẩm trước của MonsterVerse thu hơn 1,48 tỷ USD tại phòng vé toàn cầu.