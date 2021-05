Góc khuất ở các chương trình đào tạo nghệ sĩ

Lee In Soo là thành viên của Off the Cut, song nhóm đã tan rã hồi tháng 4. Nam ca sĩ từng tham gia chương trình Produce 101 mùa thứ hai. Trong cuộc phỏng vấn với kênh Ripple S, In Soo cho biết cuộc thi không hề có quy trình thử giọng công khai nào. CJ E&M bí mật tìm kiếm thí sinh để đưa vào chương trình. Ảnh: Instagram.