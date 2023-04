'Góa phụ đen' Scarlett Johansson tránh xa mạng xã hội

Scarlett Johansson không dùng mạng xã hội, nên hầu như mọi tin tức, hình ảnh về cô đều do bạn bè cập nhật.

Scarlett Johansson không thích việc chia sẻ cuộc sống cá nhân lên mạng.

Theo People, trong The Skinny Confidential Him & Her Podcast của Dear Media, minh tinh Scarlett Johansson nói cô thuộc tuýp người hay lo lắng, dễ bận tâm về người khác nên không thích hợp dùng mạng xã hội.

"Thành thật mà nói, tôi không thể đối phó với những gì xảy ra trên đó. Bộ não của tôi quá mong manh. Tôi như thể bông hoa nhỏ mỏng manh vậy. Tôi có quá nhiều nỗi lo lắng trong cuộc đời này rồi", Johansson thừa nhận.

Nữ chính Black Widow chia sẻ, cô từng dùng thử Instagram trong 3 ngày và quyết định xóa nó sau khi quá đắm chìm vào những bài đăng của người không liên quan đến mình.

Hình ảnh Scarlett Johansson trên mạng xã hội thường được cập nhật bởi bạn bè, đồng nghiệp. Ảnh: Screenrant.

Cô nhớ lại: "Khi tôi nhận ra rằng mình đã dành 20 phút để xem trang cá nhân của một người làm việc cho bạn tôi - người đang nuôi chó pit bull, hai cô con gái và sống ở Burbank - tôi đã nghĩ, mình vừa lãng phí 17 phút".

Mặc dù tránh xa Instagram, Johansson thừa nhận tìm hiểu nền tảng cho phép sáng tạo nội dung bằng video vì nó phù hợp với việc phát triển The Outset - thương hiệu chăm sóc da do cô và Kate Foster đồng sáng lập.

Đây không phải lần đầu minh tinh Hollywood giải thích lý do mất hút trên mạng xã hội. Trả lời phỏng vấn tạp chí Interview năm 2011, Johansson cho hay: "Tôi không cần phải xây dựng thương hiệu cá nhân theo cách này. Tôi thấy ý tưởng cho mọi người biết mình đang ăn gì, mới đưa con đi học... thật là điều kỳ lạ. Tôi thích làm những việc có ích hơn là chia sẻ với mọi người về sinh hoạt hàng ngày của mình".

Tuy nhiên, nhìn ở khía cạnh là phương tiện dùng để chia sẻ thông tin và nâng cao nhận thức, cô nghĩ những nền tảng mạng xã hội cũng bổ ích.

Scarlett Johansson sinh năm 1984, nổi tiếng toàn cầu với vai Natasha Romanoff/Black Widow trong chùm phim siêu anh hùng của Vũ trụ điện ảnh Marvel. Theo Forbes, Johansson là một trong những minh tinh có thu nhập cao nhất thế giới.