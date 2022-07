Gỗ An Cường khởi động cuộc thi thiết kế nội thất

Sáng 5/7, Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (ACG) tổ chức họp báo khởi động cuộc thi thiết kế nội thất “An Cuong Interior Design Award 2022” (An Cuong IDA 2022).

“An Cuong Award” là giải thưởng thường niên được Gỗ An Cường tổ chức cho nhiều lĩnh vực như kiến trúc, nội thất, sáng tạo họa tiết trên vật liệu mới,… nhằm kết nối, phát triển và vinh danh những kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất trẻ tài năng tại Việt Nam.

Đặc biệt, hạng mục “An Cuong Interior Design Award 2022” là cuộc thi thiết kế nội thất hướng đến các giải pháp thiết kế, thi công mới, có tính ứng dụng linh hoạt, đồng thời đề cao tinh thần bền vững trong các không gian sinh hoạt thường nhật: Phòng khách, phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, phòng bếp, phòng ăn…

Họp báo khởi động cuộc thi thiết kế nội thất “An Cuong Interior Design Award 2022”.

Tại buổi họp báo, đại diện CTCP Gỗ An Cường cho biết đối tượng dự thi năm nay là sinh viên đang theo học ngành Kiến trúc và Kiến trúc Nội thất tại các trường đại học, cao đẳng, cùng những kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất trên toàn quốc. Cuộc thi diễn ra theo 2 hình thức nhóm hoặc cá nhân. Thời gian nhận bài dự thi từ 5/7 đến 31/8.

Trưởng ban tổ chức Nguỵ Thanh Vĩ chia sẻ về cuộc thi “An Cuong IDA 2022”.

Bên cạnh đó, lộ trình, thông điệp, mục tiêu và chủ đề chính của cuộc thi năm nay là “Shophouse - When dream and life become home” cũng được giới thiệu chi tiết trong buổi họp báo. Với sức lan tỏa từ mùa đầu tiên, ban tổ chức tin “An Cuong IDA 2022” có thể mang đến một làn gió mới, giới thiệu nhiều tài năng trẻ mới trong làng thiết kế nội thất.

Tại đây, các bạn có đất diễn để lồng ghép một cách tinh tế, mới mẻ những ý tưởng có tính ứng dụng cao, từ đó dễ dàng hiện thực hóa bản vẽ của mình.

Thầy Lê Long Vĩnh - Phó trưởng khoa Thiết kế Nội thất, Đại học Văn Lang - chia sẻ về chủ đề “Giáo dục và thực tiễn trong đào tạo thiết kế nội thất”.

Tổng chi phí tổ chức và giải thưởng năm nay trị giá đến 2 tỷ đồng . Trong đó, giải nhất là 100 triệu đồng tiền mặt từ Gỗ An Cường và gần 50 triệu đồng được quy đổi thành phiếu mua hàng đến từ các đơn vị đồng tài trợ như Malloca, AConcept, Imundex, Hettich, Schneider,…

Với quy mô lớn này, ban tổ chức tin “An Cuong IDA 2022” có thể trở thành một giải thưởng bền vững của ngành nội thất. Các dự án đạt giải sẽ được ứng dụng vào thực tế cũng như dự thi tại các đấu trường quốc tế lớn. Độc giả xem chi tiết tại đây.