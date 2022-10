Giữa một rừng phim kinh dị, thấy 'Tấm vé đến thiên đường'

Là một bộ phim hài kịch lãng mạn, "Ticket to Paradise" đem tới những phút giây giải trí nhẹ nhàng cùng câu chuyện nhân văn giàu ý nghĩa.

* Lưu ý: Bài viết tiết lộ một số chi tiết nội dung phim

Thể loại: Tình cảm, Hài hước

Đạo diễn: Oliver Parker

Diễn viên: George Clooney, Julia Roberts, Kaitlyn Dever, Maxime Bouttier

Đánh giá: 7,5/10

Ticket to Paradise (Tạm dịch: Tấm vé đến thiên đường) được chấp bút và đạo diễn bởi Oliver Parker. Ông nổi tiếng với những tác phẩm lãng mạn như Imagine Me & You (2005), Now Is Good (2012), The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015) hay Mamma Mia! Here We Go Again (2018),...

Được biết đến với khiếu thẩm mỹ tinh tế, các bộ phim của Parker tập trung khai thác chủ đề tình cảm, pha trộn với nét hài hước, dí dỏm. Ẩn sau những câu chuyện tưởng chừng nhẹ nhàng, gần gũi lại là sự đào sâu nội tâm nhân vật và phong cách truyền tải các thông điệp nhân văn ấm áp.

Trở lại với vai trò đạo diễn trong dự án mới, ông tiết lộ chính sự thiếu vắng của những bộ phim rom-com (hài kịch lãng mạn) trên màn ảnh rộng kể từ sau đại dịch là động lực cho mình thực hiện tác phẩm này.

Bản tình ca giữa thiên đường Bali

Chuyện phim Tấm vé đến thiên đường theo chân cặp vợ chồng đã ly thân David Cotton (George Clooney) và Georgia Cotton (Julia Roberts). Cả hai từng chung sống với nhau gần 2 thập kỷ trước khi nhận ra cuộc hôn nhân này là một sai lầm và chính thức “đường ai nấy đi”.

Một mùa hè nọ, cô con gái cưng của hai người, Lily (Kaitlyn Dever) cùng với bạn thân tới Bali để tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng sau khi tốt nghiệp. Tình cờ thay, cô gặp được Gede (Maxime Bouttier), một nông dân bản địa hành nghề trồng rong biển. Lily nhanh chóng rơi vào lưới tình với anh chàng và cả cuộc sống yên bình, thư thái miền biển nơi đây. Vì lẽ đó, cô gái trẻ quyết định kết hôn cùng Gede và không quay trở lại Mỹ.

Thông tin này chẳng khác nào sét đánh ngang tai với cha mẹ cô. Mặc dù luôn thể hiện ghét bỏ ra mặt, bộ đôi oan gia ngõ hẹp cuối cùng phải chấp nhận hợp tác cùng nhau. Họ lên kế hoạch “phá” đám cưới cô con gái cưng vì lo sợ rằng, Lily sẽ lặp lại sai lầm của cả hai nhiều năm về trước.

Lấy bối cảnh Bali lộng lẫy, Tấm vé đến thiên đường đã họa nên một bức tranh tươi sáng ngỡ ngàng cùng nắng vàng, biển xanh và mây trắng. Qua lăng kính tài hoa của nhiếp ảnh gia Ole Birkeland, khán giả không khỏi đắm chìm khung cảnh thơ mộng lại điểm xuyết sự ban sơ nơi đây. Những thước phim toàn cảnh được quay dựng kỳ công, đem lại trải nghiệm thị giác ấn tượng và sống động.

Bản tình ca tươi sáng giữa đất trời Bali. Ảnh: Universal Pictures.

Nổi bật giữa thiên nhiên xinh đẹp ấy là câu chuyện tình ngọt ngào của cặp đôi uyên ương trẻ. Lily và Gede yêu nhau vụng về nhưng trong trẻo, thắm thiết nhưng chẳng hề nặng nề. Điều đó được thể hiện qua từng ánh mắt, cử chỉ hay nụ hôn mà họ trao cho nhau.

Lily, một bông hoa đẹp đang nở rộ ở độ tuổi mười tám đôi mươi, lựa chọn yêu bằng sự nhiệt thành, chẳng hề ngại ngần bày tỏ quan điểm. Với Lily, “yêu là một lựa chọn”. Bất kể kết quả đúng sai, cô gái trẻ vui vẻ chấp nhận vì đó là quyết định của riêng mình. Vốn là một người luôn đặt trọn tâm trí vào một mục tiêu, cô dần nhận ra giá trị thú vị thực sự của cuộc sống và học được cách làm theo trực giác của bản thân sau cuộc gặp gỡ định mệnh.

Còn với Gede, yêu lại có thể là “bất cứ điều gì ngoại trừ chinh phục”. Chàng trai trẻ từng thốt lên rằng: “Lily không phải một giải thưởng để cháu giành giật”. Anh tới với cô bằng sự hồn nhiên, chân phương. Ngược lại với Lily, Gede hiểu bản thân mình là ai và muốn gì, cũng như biết tận hưởng cuộc sống theo cách mà anh thích.

Dõi theo câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng này, người xem vô thức bị cuốn đi cùng những kỷ niệm đẹp, chân thực và đầy sâu lắng. Đó chính là cái hay, cái gần gũi trong ngôn ngữ kể chuyện của Oliver Parker.

Ngôn ngữ hài kịch lãng mạn

Chia sẻ về quá trình biên kịch, đạo diễn từng tiết lộ: “Tôi quyết định viết nên kịch bản có thể khiến khán giả cảm thấy hạnh phúc, một câu chuyện thật vui vẻ và tràn đầy sự lạc quan. Các bộ phim hài kịch lãng mạn luôn khiến đông đảo người xem phá lên cười. Sau những tháng năm dịch bệnh khó khăn vừa qua, đó sẽ là một món quà tuyệt vời để dành tặng khán giả”.

Mang đúng tinh thần như vậy, Ticket to Paradise xuất hiện với tư cách một tác phẩm rom-com hiếm hoi của điện ảnh Hollywood trong khoảng thời gian gần đây. Bên cạnh không khí lãng mạn xuyên suốt mạch phim, yếu tố hài hước cũng được điểm xuyết như một loại gia vị làm bùng nổ vị giác khán giả. Tuy nhiên, cốt truyện lại không quá mới lạ, được xây dựng theo motif phim rom-com đầu những năm thập niên 2000.

Mang đặc trưng của thể loại comedy, sự hài hước trong phim duyên dáng tới khó tả. Nếu chuyện tình của lứa trẻ tạo nên hương vị ngọt ngào cho tác phẩm, thì mâu thuẫn cùng những màn đấu khẩu giữa bộ đôi David và Georgia khiến khán giả không thể ngưng cười.

Nét chấm phá trong kịch bản quen thuộc nằm ở chỗ, Ol Parker không ngừng đẩy bộ đôi này vào tình thế khó xử khi phải hợp tác “giải cứu” cô con gái nhỏ lỡ bị “trai lạ” đánh cắp trái tim. Những tình tiết dí dỏm được cài cắm tự nhiên, thể hiện sự chắc tay trong khâu biên kịch. Nhìn chung, các mánh hài trong phim xuất hiện tương đối đa dạng. Chúng có thể tới từ cử chỉ, hành động, tình huống, và chủ yếu từ lời thoại nhân vật.

Bộ phim đem tới những tiếng cười nhẹ nhàng cho khán giả. Ảnh: Universal Pictures.

Đằng sau tiếng cười, những thông điệp nhân văn cũng được lồng ghép một cách khéo léo. Mối quan hệ ngang trái của bộ đôi David và Georgia tưởng chừng không có gì ngoài mâu thuẫn, nhưng thực chất lại chứa đựng nhiều câu chuyện sâu xa.

Bên cạnh đó, khía cạnh về khoảng cách giữa các thế hệ cũng được đạo diễn tận dụng khai thác triệt để. Sự “áp đặt” của phụ huynh lên quyết định của con cái dẫu xuất phát từ những mong muốn tích cực nhưng rốt cuộc lại chẳng hề đem lại hiệu quả.

"Các bậc cha mẹ có thể làm cho con họ bất kể điều gì, ngoại trừ việc để chúng được là chính mình". David và Georgia đều lo lắng Lily sẽ dẫm lên vết xe đổ của cha mẹ. Nhưng càng cố gắng can thiệp vào cuộc sống của lũ trẻ, họ càng tự tay kéo dài khoảng cách với cô con gái cưng.

Màn tung hứng ăn ý

Nếu kịch bản đơn giản và quen thuộc bị coi như một điểm trừ, thì việc quy tụ những diễn viên thực lực lại là yếu tố khiến phim trở nên sáng giá. Theo dõi Tấm vé đến thiên đường, khán giả được chứng kiến lần kết hợp thứ năm của “bộ đôi tỷ đô” Julia Roberts và George Clooney trên màn ảnh. Đây chắc hẳn không phải những cái tên xa lạ, bởi sự hiện diện của họ được coi là bảo chứng đáng tin cậy cho doanh thu phòng vé các bộ phim.

Với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn hơn 40 năm, Clooney là chủ nhân của bốn giải Quả cầu vàng và hai giải Oscar. Trong khi đó, Julia cũng không kém cạnh với hàng loạt giải thưởng danh giá xuyên suốt sự nghiệp điện ảnh đồ sộ.

Trước đây, cả hai từng diễn xuất chung trong các dự án nổi tiếng Ocean’s Eleven (2001), Confessions of a Dangerous Mind (2002), Ocean’s Twelve (2004) và Money Monster (2016). Và cuối cùng, sau 6 năm, họ chính thức tái hợp và cùng nhau tỏa sáng trong tác phẩm mới.

"Bộ đôi tỷ đô" có màn thể hiện xuất sắc trong phim. Ảnh: Universal Pictures.

Có thể nói, bộ đôi này là minh chứng điển hình cho nhận định “gừng càng già càng cay”. Với George Clooney, ông có một màn hóa thân xuất sắc thành người chồng mang vẻ ngoài lạc quan, song nội tâm lại chất chứa nhiều nỗi muộn phiền. Còn với Julia Roberts, cô nhập vai một người đàn bà tưởng chừng quyết đoán nhưng thực chất lại bế tắc trong các mối quan hệ một cách hoàn hảo.

Trải qua đổ vỡ và biến cố, tình yêu giữa họ là những nốt nhạc trầm khi đặt cạnh bản tình ca ngọt ngào, tươi sáng của lứa trẻ. Mỗi người trong số họ là một mảnh vỡ của mối tình sốc nổi với cái tôi quá cao. Để rồi, khi “đúng người, đúng nơi, đúng thời điểm” nhìn lại, họ nhận ra mình là mảnh ghép sinh ra để dành cho người còn lại.

Tương tác đầy ăn ý giữa cặp diễn viên gạo cội khiến cho cảm xúc của bộ phim thăng hoa, truyền tải một cách nhẹ nhàng, chân thực tới khán giả. Chính đạo diễn Ol Parker cho rằng, sự góp mặt của George Clooney và Julia Robert sẽ khiến bộ phim thành công bởi mỗi lần xuất hiện, họ đều trở thành ngôi sao của tác phẩm.

Nhìn chung, Tấm vé đến thiên đường có nội dung đơn giản, nhẹ nhàng và dễ tạo thiện cảm. Giữa một rừng phim hành động, kinh dị, siêu anh hùng đang tranh giành vị thế tại rạp, dự án mới nhất của đạo diễn Oliver Parker là một “món lạ”, ghi điểm với sự tinh tế, hài hước và giàu tính nhân văn.