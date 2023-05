Giới nghệ sĩ Việt hào hứng với UOB Painting of the Year

Trong sự kiện, ông Victor Ngo cùng ông Ngô Tuấn Phong - Phó cục trưởng cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - thực hiện nghi thức khởi động cuộc thi UOB Painting of the Year lần đầu tiên tại Việt Nam. Logo UOB Painting of the Year năm đầu tiên tại Việt Nam chính thức lộ diện. Logo lấy cảm hứng từ tác phẩm nghệ thuật đạt giải “UOB Painting of the Year khu vực Đông Nam Á 2022” mang tên Dystopia của nghệ sĩ Chomrawi Suksom (Thái Lan).