Giới hạn khách ở bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất thế giới

Hành động này nhằm mang lại trải nghiệm tham quan tốt nhất cho du khách.

Bảo tàng luôn trong tình trạng chật kín người. Ảnh: The New York Times.

Bảo tàng Louvre (Paris, Pháp) là bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới. Năm 2022, bảo tàng này đã đón 7,8 triệu lượt khách tham quan.

Tuy nhiên, con số trên vẫn thấp hơn so với thời điểm trước khi đại dịch bùng phát. Cụ thể, bảo tàng nổi tiếng này từng đón tới 45.000 lượt khách mỗi ngày, theo The Art Newspaper.

Những năm gần đây, bảo tàng Lourve ngày càng nổi tiếng và thu hút sự quan tâm của nhiều du khách ghé thăm Paris. Để hạn chế tình trạng quá tải, ban quản lý bảo tàng quyết định đặt ra mức giới hạn 30.000 lượt khách/ngày.

Phía bảo tàng cho biết thêm hành động này không chỉ tạo điều kiện tham quan tốt nhất cho du khách mà còn đảm bảo điều kiện làm việc tối ưu cho nhân viên bảo tàng.

Laurence des Cars, Giám đốc mới được bổ nhiệm của bảo tàng, chia sẻ: “Những con số cực kỳ khả quan trong năm 2022 là nguồn động lực, khích lệ tinh thần làm việc của toàn thể nhân viên. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ và mang đến cho du khách những chương trình, buổi biểu diễn có chất lượng tốt nhất".

Tuy nhiên, quyết định giới hạn số lượng du khách của bảo tàng lại gây ra nhiều tranh cãi.

Guillaume Kientz, Giám đốc của Bảo tàng & Thư viện Hiệp hội Tây Ban Nha ở New York, người từng có 9 năm phụ trách nghệ thuật Tây Ban Nha và Mỹ Latinh tại bảo tàng Louvre, đã thể hiện sự phản đối của mình trong một bài chia sẻ với The New York Times.

Ông cho rằng quyết định này có nguy cơ khiến Louvre bị du khách xa lánh vì hiện tại đã rất khó khăn để đến thăm bảo tàng. Cổng vào Louvre luôn trong tình trạng chật kín người xếp hàng chờ đợi.

Vị này còn cho rằng việc tham quan bảo tàng là một nhu cầu bình thường của mỗi người. Việc tạo thêm những rào cản cho khách tham quan không phải là một ý kiến hay.

Edmund White, tiểu thuyết gia người Mỹ, sinh sống ở Paris 15 năm và là người thường xuyên đến Louvre, cho biết ông hy vọng chính sách mới có thể giảm bớt sự tôn sùng của mọi người dành cho tác phẩm nghệ thuật Mona Lisa.

"Nhiều người thậm chí không biết họ đang thưởng thức điều gì ở tác phẩm này", ông nói.