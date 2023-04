Giới giải trí bàng hoàng vì sự ra đi của Moonbin

Nhân viên công ty Fantagio, đồng đội và nghệ sĩ trong giới giải trí không giấu được cảm xúc bàng hoàng khi nghe tin xấu về ca sĩ Moonbin. Nhiều người chưa thể tin đây là sự thật.

Ngày 20/4, Korea Daily đưa tin công ty quản lý Fantagio xác nhận về sự ra đi của nam ca sĩ Moonbin ở tuổi 25.

"Chúng tôi xin lỗi vì phải thông báo một tin tức buồn và đau lòng vào lúc này. Moonbin, thành viên nhóm Astro, đã rời bỏ chúng tôi và trở thành ngôi sao sáng trên bầu trời vào ngày 19/4", Fantagio thông báo.

Theo Fantagio, ban giám đốc, các nghệ sĩ và nhân viên cùng công ty bàng hoàng, đau buồn trước sự ra đi đột ngột của nam thần tượng trẻ. Thậm chí, nhiều người chưa dám tin vào thông tin này.

Moonbin qua đời ở tuổi 25. Ảnh: Nate.

Bên cạnh đó, công ty quản lý cho biết gia đình Moonbin đang trải qua thời khắc khó khăn. Vì vậy, họ hy vọng khán giả không lan truyền tin tức sai sự thật về cái chết của Moonbin để tránh gây ra thêm tổn thương cho tang quyến.

Theo truyền thông Hàn Quốc, các thành viên nhóm Astro bị sốc về sự ra đi của Moonbin. Nam ca sĩ Cha Eun Woo đã đặt vé máy bay từ Mỹ về Hàn ngay lập tức sau khi nghe tin đồng đội qua đời. Astro ra mắt vào năm 2016, với 6 thành viên. Tính đến nay, họ đã gắn bó 7 năm.

Công ty giải trí Mystic Story thông báo hủy bỏ lịch trình hoạt động tuần này của nhóm nhạc Billlie vì thành viên Moon Sua. Moon Sua là em gái của Moonbin. Tối 19/4, Moon Sua dự kiến ​​​​tham gia một chương trình phát thanh. Tuy nhiên, cô đã rút khỏi do gia đình xảy ra biến cố.

Trước khi mất, Moonbin hoạt động với tư cách là thành viên của nhóm nhỏ Moonbin & Sanha. Họ bắt đầu chuyến lưu diễn qua 8 thành phố châu Á, 3 thành phố ở khu vực Nam Mỹ từ tháng 3. Dự kiến vào ngày 13/5, Moonbin sẽ biểu diễn ở Jakarta (Indonesia). Khuya 19/4, Lumina Entertainment, đơn vị tổ chức buổi biểu diễn, thông báo hủy bỏ sự kiện và xin lỗi người hâm mộ.

Trên bản tin của đài MBC vào sáng nay, phát thanh viên Jang Seong Gyu đã rơi nước mắt khi thông báo về cái chết của Moonbin. "Moonbin có ngoại hình sáng sủa, tính cách vui vẻ, tôi không biết chuyện buồn này sẽ xảy ra với cậu ấy. Tôi cầu chúc người đã khuất được yên nghỉ", Jang Seong Gyu thể hiện sự xót xa.

Anh từng làm việc với Moonbin trong chương trình Story of the Day When You Bite Your Tail mùa 3 của đài SBS vào năm ngoái.

Trên trang cá nhân, diễn viên Kwon Hyuk Soo bày tỏ sự thương tiếc với đồng nghiệp quá cố: "Tôi yêu và nhớ bạn rất nhiều".

JoongAng Ilbo đưa tin sở cảnh sát Gangnam nhận được báo án về cái chết của Moonbin vào tối 19/4. Thi thể anh được quản lý phát hiện ở nhà riêng. Cảnh sát vẫn đang điều tra thêm và chờ báo cáo khám nghiệm tử thi để đưa ra kết luận chính xác về sự ra đi của nam thần tượng Hàn Quốc.

Nate cho biết trước khi mất, Moonbin gặp vấn đề sức khỏe. Đầu tháng 4, anh bất ngờ bị choáng, sa sút thể trạng trước khi lên máy bay từ Hàn Quốc sang Thái Lan thực hiện lịch trình.

Theo nguyện vọng gia đình, tang lễ của Moonbin tổ chức kín đáo vào ngày 22/4 tại bệnh viện Asan, Seoul.

Moonbin sinh năm 1998. Anh là một trong những thành viên được chú ý nhất ở nhóm nhạc Astro. Moonbin giữ vị trí nhảy chính (main dancer). Anh được đánh giá có kỹ năng nhảy và khả năng nhớ động tác không thua kém vũ công chuyên nghiệp.

Trước khi debut cùng Astro, Moonbin là gương mặt khá nổi tiếng khi từng đóng "Yunho phiên bản nhí" trong MV Balloons của DBSK. Năm 2009, anh tham gia diễn xuất trong bộ phim nổi tiếng Boys Over Flower (Vườn sao băng) của đài SBS với vai thiếu gia So Yijeong (nhân vật của Kim Bum) ngày bé.