Giở thói côn đồ tấn công cảnh sát giao thông ở Đà Nẵng

Sau khi dùng tờ 500.000 để hối lộ Tổ tuần tra kiểm soát (TTKS) bỏ qua lỗi vi phạm TTATGT bất thành, ông Nguyễn Bá Tín dùng lời lẽ xúc phạm các chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ.

Không dừng lại, ông Tín và bạn là Châu Ngọc Tấn còn có hành động tấn công, giật máy ghi hình của lực lượng CSGT.

Ngày 29/6, Công an quận Cẩm Lệ (Đã Nẵng) cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận đã thực hiện lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Bá Tín (SN 1973, trú số 5 Bùi Viện, phường Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng) và Châu Ngọc Tấn (SN 1965, trú phường An Mỹ, TPTam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Hành vi lăng mạ, tấn công lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ của hai ông Nguyễn Bá Tín và Châu Ngọc Tấn đã được camera ghi lại.

Theo Công an quận Cẩm Lệ, trong lúc tuần tra trên tuyến đường Thăng Long (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) vào tối 25/6, khi đến trước quán Trâm Anh, Tổ công tác Công an quận Cẩm Lệ phát hiện ôtô BKS 43A-161.87 do Nguyễn Bá Tín là lái xe vi phạm lỗi đậu đỗ xe ở nơi có biển cấm đậu đỗ.

Khi thấy ôtô của mình bị lập biên bản xử phạt, Tín vội rút túi lấy 500.000 ra với mục đích hối lộ Tổ công tác để bỏ qua lỗi của mình nhưng không được chấp nhận.

Hối lộ bất thành, Tín nổi nóng, dùng những lời lẽ thô tục, thách thức đối với thành viên Tổ công tác, đồng thời dùng tay giật điện thoại của một cán bộ cảnh sát trong Tổ công tác khi đồng chí này ghi lại những hành vi thách thức, chống người thi hành công vụ của Tín.

Đối với Châu Ngọc Tấn, là người không liên quan đến vụ việc, nhưng khi cơ quan Công an đưa Tín về trụ sở làm việc, Tấn đã đi theo và có hành vi cản trở, kéo cổ áo một đồng chí công an. Vẫn chưa chịu dừng lại, Tấn dùng tay trái đánh vào vùng mặt một đồng chí công an khác trong tổ tuần tra, sau đó nắm lấy cổ áo giật làm rơi máy ghi hình đang gắn trên áo và còi của lực lượng công an xuống đất.