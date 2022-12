Giết người, trốn truy nã suốt 31 năm vẫn không thoát

Sau khi đâm chết người, Duy bỏ trốn sang Campuchia. Sau 31 năm lẩn trốn, nghi phạm này đã bị bắt giữ.

Chiều 29/11, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết sau 31 năm gây án giết người rồi bỏ trốn, ngày 27/11, Lâm Thật Duy (SN 1954, đăng ký thường trú tại ấp Tắc Gồng, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng bắt giữ theo lệnh truy nã.

Lâm Thật Duy tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 19h ngày 28/12/1991, Lâm Thật Duy đi đến quán gần nhà thuộc xã Tham Đôn để xem truyền hình. Lúc đi, Duy mang theo 2 cái bánh dừa và một con dao dùng để cắt dây gói bánh.

Trong lúc xem truyền hình, Duy xảy ra mâu thuẫn và xô xát với ông L.N.V. (ngụ cùng xã), dùng dao đâm một nhát vào người ông V., khiến ông V. tử vong sau khi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Duy bỏ trốn sang Campuchia trong thời gian dài. Qua công tác nắm tình hình, đến ngày 27/11, khi phát hiện Duy đang ở thị trấn Long Bình, huyện An Phú (tỉnh An Giang), lực lượng Công an Sóc Trăng phối hợp với công an địa phương bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đang điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.