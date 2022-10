Giết người sau cự cãi ở đám cưới

Lâm Sô Phia cự cãi với khách dự cùng đám cưới, sau đó cầm dao đâm nạn nhân dẫn đến tử vong.

Ngày 16/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ hình sự Lâm Sô Phia (16 tuổi, ở phường 8, TP Trà Vinh) điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 14/10, Sô Phia cùng Nguyễn Văn Long (15 tuổi, ở phường 8) dự đám cưới ở xã Phương Thạnh, huyện Càng Long.

Thời điểm này, Long sử dụng điện thoại để hát và xảy ra cự cãi với Nguyễn Tuấn An (28 tuổi, ở xã Huyền Hội) đang dự trong đám cưới.

Sô Phia tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.

Sô Phia và Long xin lỗi Tuấn An rồi ra về. Tuấn An đuổi theo Long và Sô Phia, sau đó xảy ra cự cãi và đánh nhau. Sô Phia đi vào cửa hàng tạp hóa gần nơi dự tiệc để lấy con dao và đâm nhiều nhát vào người Tuấn An.

Gây án xong, Sô Phia bỏ về nhà. Tuấn An được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong. Sô Phia và Long đến cơ quan công an đầu thú, trình báo sự việc.