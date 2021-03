Giáo viên Mỹ bắt trẻ dùng tay thông bồn cầu

Hàng nghìn người ở Mỹ ký đơn kiến nghị đuổi việc giáo viên trường Tiểu học Crystal Hill vì ép trẻ thông bồn cầu bằng tay.

Theo New York Post, đến chiều 18/3, hơn 7.500 người đã ký vào đơn kiến nghị trực tuyến, yêu cầu đuổi việc, rút giấy phép hành nghề đối với Karla Lassiter, giáo viên mầm non tại trường Tiểu học Crystal Hill ở Little Rock, Arkansas, Mỹ.

Hiện tại, cô Lassiter đang tạm bị đình chỉ công tác để chờ kết quả điều tra của cơ quan quản lý giáo dục sau khi một phụ huynh cáo buộc cô bắt trẻ 5 tuổi dùng tay không để thông bồn cầu.

Ashley Murry phẫn nộ khi nói về việc giáo viên ép con trai bà, 5 tuổi, dùng tay không để dọn bồn cầu. Ảnh: KARZ-KARK.

"Họ bắt thằng bé vào nhà vệ sinh, vớt những thứ bẩn thỉu trong bồn cầu ra bằng tay không", phụ huynh Ashley Murry giận giữ kể với phóng viên NBC về sự việc "tồi tệ" vừa xảy ra với con trai bà ở trường.

Sau đó, đại diện nhà trường tuyên bố đang trong quá trình làm thủ tục để sa thải Karla Lassiter. Bà Ashley Murry cho biết thêm trong một cuộc nói chuyện điện thoại, Lassiter thừa nhận hành vi sai trái của mình nhưng không giải thích gì thêm. Tuy nhiên, giáo viên này lại nói với hiệu trưởng là chỉ cố dạy trẻ không làm tắc bồn cầu.

Lời bao biện này khiến bà Ashley Murry thêm phẫn nộ. Bà không chấp nhận việc giáo viên ép trẻ cho tay vào bồn cầu dù với lý do gì.

Không riêng Murry, nhiều người dân Mỹ cũng tức giận trước hành động của giáo viên trường Crystal Hill. Họ cáo buộc hành vi của Karla Lassiter mang tính làm nhục người khác và là biểu hiện của phân biệt chủng tộc từ giáo viên da trắng đối với học trò da đen.

"Dù có động cơ phân biệt chủng tộc hay không, rõ ràng, hành vi của cô giáo có mục đích làm nhục đứa trẻ. Hơn nữa, cô ta còn khiến đứa trẻ gặp nguy cơ về sức khỏe vì hành động này cực kỳ mất vệ sinh", trích đơn kiến nghị sa thải Karla Lassiter trên Change.org.

Trong khi đó, lãnh đạo nhà trường kêu gọi mọi người bình tĩnh. Charles McNulty, Giám đốc học khu, đưa ra tuyên bố, cam kết sẽ giải quyết vụ việc một cách công bằng, chính trực. Ông phản đối những hành động mang tính phân biệt chủng tộc, làm nhục người khác.

"Công lý nằm ở sự nhân văn mà chúng ta mang lại mỗi ngày. Chúng tôi có đội ngũ lãnh đạo với tiếng nói mạnh mẽ, đại diện cho người dân. Chúng tôi sẽ làm những gì tốt cho học sinh và không quên tính nhân văn", McNulty nhấn mạnh.