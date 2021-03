Giáo viên đổ xô đi học chứng chỉ, các lãnh đạo sở nói gì?

Việc học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp diễn ra từ trước. Bộ GD&ĐT ban hành thông tư mới liên quan đến việc bổ nhiệm, thăng hạng, xếp lương càng khiến giáo giới xôn xao.

Sau khi các thông tư mới này được ban hành, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xảy ra hiện tượng các giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục ồ ạt đăng ký tham gia học chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp.

Trước tình trạng này, ngày 26/2, Sở GD&ĐT Quảng Trị đã phải ra công văn hỏa tốc, trong đó nêu rõ "giáo viên phải xác định bản thân đang giữ chức danh nghề nghiệp hạng nào để chọn lựa, đăng ký bồi dưỡng lấy chứng chỉ phù hợp, đảm bảo các quy định...

Trong lúc chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết của Bộ GD&ĐT và các ngành liên quan, Sở GD&ĐT đề nghị Trưởng phòng GD&ĐT và Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc sở phổ biến, yêu cầu giáo viên thận trọng, cân nhắc việc đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng phù hợp với hạng của giáo viên, để việc bồi dưỡng thiết thực và có hiệu quả".

Công văn hỏa tốc của Sở GD&ĐT Quảng Trị.

Ông Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị, người ký văn bản này cho biết hiện nay trên địa bàn tỉnh dù không có cơ sở được quyền cấp chứng chỉ nghề nghiệp nhưng có các cơ sở được liên kết bồi dưỡng và cấp chứng chỉ. Đó là Trung tâm giáo dục thường xuyên ngoại ngữ và tin học tỉnh, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị.

"Sở dĩ Sở GD&ĐT Quảng Trị phải ra công văn hỏa tốc vì khi có sự thay đổi, nhiều giáo viên chưa tiếp cận đầy đủ nội dung thông tư mới. Nhiều người chưa đủ tiêu chuẩn chuyển hạng nhưng vẫn sốt ruột đi học. Đây là điều không cần thiết.

Ví dụ có giáo viên mới đi làm được 4, 5 năm đã đi học chứng chỉ hạng II, trong khi theo quy định phải 9 năm mới được chuyển hạng.

Việc ra công văn hỏa tốc cũng là để các cơ sở giáo dục có thời gian rà soát, tạo điều kiện cho giáo viên đi học bồi dưỡng, đồng thời thu xếp hoạt động của nhà trường, những ai chưa cần thiết thì có thể để sau chứ không nhất thiết học đợt này" - ông Phương nói.

"Theo quan điểm cá nhân của tôi, là người đã có một thời gian khá dài trong ngành, việc Bộ GD-ĐT nâng yêu cầu đối với giáo viên hạng 1, hạng 2.... chỉ là một phần trong việc nâng cao chất lượng giáo viên. Bên cạnh đó, chất lượng giáo viên còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác mà quan trọng nhất là tinh thần tự nguyện và sự tâm huyết – học để đạt trình độ chứ không phải để đạt bằng cấp".

"Thông tư mới thực ra có lợi hơn cho giáo viên"

Đánh giá về các thông tư mới được Bộ GD&ĐT ban hành, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, cho rằng thực ra các thông tư mới có lợi hơn cho giáo viên rất nhiều. Khi xếp hạng/ bậc theo quy định mới, các giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đa phần được vượt lên so với trước đây.

"Việc Bộ ban hành các yêu cầu, tiêu chí về kiến thức kỹ năng đối với từng hạng, ngạch là hợp lý.

Trước khi cơ quan quản lý ban hành chính sách mới đều có đưa dự thảo ra lấy ý kiến đóng góp. Nhưng khi đó, đa phần giáo viên không để ý. Điều này dẫn đến tình trạng khi các quy định mới có hiệu lực mọi người mới bất ngờ và có phản ứng do không hiểu rõ, nhất là khi các quy định đó liên quan tới quyền lợi sát sườn của bản thân" - ông Thành nhận định.

Từ ngày 20/3, giáo viên các cấp sẽ được tính lương theo cách xếp hạng, bậc mới.

Ông Thành cho biết tại Nghệ An, trước đây đã có tình trạng giáo viên đua nhau bỏ tiền đi học chứng chỉ nghề nghiệp, thậm chí nhiều giáo viên do không nắm rõ nên học nhầm loại chứng chỉ.

Sở GD&ĐT đã chỉ đạo phải làm bài bản, các đơn vị tổ chức phải có tư cách pháp nhân.

"Tôi cho rằng các lớp bồi dưỡng chứng chỉ nghề nghiệp không có sự trùng lặp tới mức 9/10 chuyên đề với các chương trình mà giáo viên đã được học. Nếu có là do lỗi của bên xây dựng chương trình bồi dưỡng.

Nhất là đối với giáo viên, để tránh lãng phí thì đến lúc cần thiết hãy đăng ký học. Ví dụ như còn 6, 7 năm nữa mới tới hạn nâng bậc thì học từ bây giờ làm gì? Hay còn thiếu các điều kiện khác nữa thì cứ bổ sung đi rồi hãy học.

Tuy nhiên, từ năm ngoái, chúng tôi đã yêu cầu dừng các lớp bồi dưỡng chứng chỉ nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh để chờ chỉ đạo từ Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ" - ông Thành thông tin.

Trước đó, ngày 24/2, Sở GD&ĐT Nghệ An cũng đã có công văn đề nghị các Phòng GD&ĐT, trường học trên địa bàn rà soát cơ cấu, hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên để xác định đối tượng cần đào tạo, bồi dưỡng đủ tiêu chuẩn được bổ nhiệm, xếp lương theo các thông tư mới. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, sắp xếp tạo điều kiện cho giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng.

"Trong đó, lưu ý xác định từng giáo viên phải đào tạo trình độ nào, phải bồi dưỡng chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng bao nhiêu và khuyến cáo giáo viên không tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng online do các đơn vị không đủ điều kiện, không có chức năng bồi dưỡng để tránh lãng phí không đáng có" - công văn nêu rõ. Danh sách rà soát và nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên các huyện phải gửi về sở trước ngày 6/3.

Ông Thái Văn Thành khẳng định, để công tác đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo hiệu quả, chất lượng và không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường, Sở GD&ĐT Nghệ An sẽ phối hợp với một số cơ sở có năng lực, được Bộ GD&ĐT cho phép để triển khai hoạt động này.