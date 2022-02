Giáo sư X hồi sinh trong 'Doctor Strange 2'

Patrick Stewart sẽ quay trở lại với vai trò Giáo Sư X trong "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

Marvel Studios tung trailer tiếp theo của bom tấn Doctor Strange in the Multiverse of Madness vào đúng dịp Valentine 2022. Hai bất ngờ mới được tiết lộ là màn hồi sinh của Patrick Stewart trong vai trò Giáo Sư X, cái nhìn rõ nét hơn về hai phiên bản ác quỷ khát máu của Strange và Scarlet Witch.

Trong một cảnh, Doctor Strange bị tống giam bởi nhóm người bí ẩn. Chỉ một trong số những kẻ này lên tiếng, đó chính là Charles Xavier.

Phần tiếp theo của loạt phim độc lập về phù thủy tối thượng (Benedict Cumberbatch đóng) theo chân Doctor Strange trên hành trình xử lý hậu quả của phép thuật bẻ gãy đa vũ trụ từng sử dụng trong Spider-Man: No Way Home. Đây là nguyên nhân khiến những tên phản diện từ khắp các vũ trụ tràn vào dòng thời gian chính của Vũ trụ điện ảnh Marvel.

Patrick Stewart hồi sinh trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ảnh: Head Topics.

Theo Variety, tác phẩm lấy bối cảnh sau sự kiện của WandaVision và Loki. Doctor Strange phải nhờ đến sự giúp đỡ của phù thủy đỏ Scarlet Witch/Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen đóng) để giải quyết hậu quả.

Trong trailer đầu tiên của Doctor Strange in the Multiverse of Madness, người xem đã thoáng thấy cuộc gặp gỡ giữa Doctor Strange và Wanda cùng những cảnh chiến đấu máu lửa. Ở Spider-Man: No Way Home, vị phù thủy tối thượng còn đưa ra cảnh báo: "Đa vũ trụ là khái niệm chúng ta ít biết một cách đáng sợ".

Bên cạnh Cumberbatch và Olsen, Multiverse of Madness đón nhận sự trở lại của Benedict Wong trong vai Wong, Rachel McAdams ở vai Tiến sĩ Christine Palmer và Chiwetel Ejiofor đảm nhận nhân vật Karl Mordo. Xochitl Gomez sẽ ra mắt MCU với tên gọi America Chavez.

Doctor Strange có tên thật Stephen Vincent Strange, vốn dĩ là bác sĩ giải phẫu thần kinh nhưng bỗng gặp phải tai nạn nghiêm trọng. Sau đó, hàng loạt sự kiện kỳ lạ biến Strange trở thành thầy phù thủy quyền năng, lĩnh trách nhiệm bảo vệ Trái Đất khỏi những thế lực siêu nhiên kỳ bí. Nhân vật do nghệ sĩ Steve Ditko sáng tạo, lần đầu bước chân lên các trang truyện từ năm 1963.

Phần phim Multiverse of Madness do Sam Raimi làm đạo diễn, Michael Waldron và Jade Halley Bartlett từ series Loki viết kịch bản. Tác phẩm được ấn định ngày phát hành 6/5 sau một năm trì hoãn vì dịch Covid-19.