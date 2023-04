Giáo hoàng tặng mảnh vỡ từ Thập giá Đích thực cho vua Anh

Cây thánh giá mới sẽ được làm từ bạc, gỗ tái chế cùng đá phiến xứ Wales sẽ dẫn đầu đoàn rước trong lễ đăng quang của Vua Charles tại Tu viện Westminster ở London ngày 6/5, theo Reuters.

Hai mảnh vỡ Giáo hoàng Francis gửi tặng có kích thước lần lượt là 1 cm 5 mm, sẽ được đặt phía sau viên đá pha lê hồng ở chính giữa thánh giá.

Cây thánh giá có tên “Thánh giá xứ Wales”, là món quà của vua Anh gửi đến Giáo hội xứ Wales nhân kỷ niệm 100 năm thành lập. Những lời từ bài giảng cuối cùng của Thánh David được khắc trên mặt sau thánh giá bằng tiếng Wales với nội dung “Byddwch lawen. Cadwch y ffydd. Gwnewch y Pethau Bychain” (tạm dịch “Hãy vui vẻ. Hãy giữ vững đức tin. Hãy làm những việc nhỏ”).

“Với cử chỉ hiệp thông, Thánh giá xứ Wales sẽ mang thánh tích từ thánh giá thật, món quà cá nhân của Giáo hoàng Francis cho nhà vua, để đánh dấu lễ đăng quang”, Giáo hội xứ Wales cho biết.

Sau lễ đăng quang, thánh giá sẽ được chia sẻ giữa các nhà thờ Anh giáo và Công giáo ở xứ Wales.

“Thiết kế của nó nói lên đức tin Công giáo, di sản, tài nguyên và cam kết của chúng tôi với sự bền vững”, Andrew John, Tổng giám mục xứ Wales làm phép thánh giá hôm 19/4, cho biết.

Vua Charles có liên kết chặt chẽ với xứ Wales. Ông là người thừa kế ngai vàng Anh, giữ tước hiệu thân vương xứ Wales cho đến khi lên ngôi vào tháng 9/2022. Thái tử William hiện là thân vương xứ Wales và sẽ nối ngôi Vua Charles.

