Giao điểm mềm mại của Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh

Trong năm 2022, với số lượng album nhạc tăng lên cùng sự tấn công mạnh mẽ của lứa nghệ sĩ gen Z, bức tranh tổng thể của Vpop có nhiều sự đa dạng, khởi sắc.

Các nghệ sĩ Việt ngày càng đa dạng trong tư duy làm nhạc trong năm 2022.

Đại dịch trong năm 2021 đã làm chậm lại đời sống âm nhạc tại Việt Nam đôi chút. Tuy nhiên, sang năm 2022, các nghệ sĩ đã bù đắp lại cho công chúng bằng một loạt sản phẩm âm nhạc chất lượng, có chiều sâu. Không chỉ gói gọn ở một số thể loại dễ nghe dễ cảm đối với công chúng, nghệ sĩ Việt đã dám chạm đến những vùng đất mới lạ hơn, những miền âm thanh độc đáo tiệm cận với các trào lưu trên thế giới.

Nhạc pop đa thanh đa sắc, không còn bó buộc

Nhạc pop tại Việt Nam trước đây là sự thống trị của pop ballad hoặc EDM mạnh mẽ, các nghệ sĩ luôn luôn làm nhạc ở 2 thái cực gần như là đối lập ấy, khiến cho họ rất khó để thực hiện một album có âm thanh thống nhất. Tuy nhiên, trong năm nay, đã có những sự giao thoa mềm mại hơn.

Hoàng Thùy Linh, Tóc Tiên, Min là những nghệ sĩ đã tìm được điểm giao thoa ấy khi phối trộn chất liệu pop của mình với R&B. Không phải là những ca khúc được chọn làm single, các bản nhạc như Bắt vía của Hoàng Thùy Linh, Like this like that của Tóc Tiên hay Anh qua đây đi của Min là những bản nhạc rất cần thiết trong mạch âm thanh của album. Nó là những viên gạch nối giữa những bản EDM, dance pop rực lửa với các bản ballad chậm rãi, êm đềm để trải nghiệm nghe album có sự thống nhất liền mạch hơn.

Còn Thiều Bảo Trâm lại khéo léo lựa chọn R&B đưa vào EP toàn ballad của mình để kéo mạch của sản phẩm nhanh hơn, bớt lê thê thông qua bài hát Trước tiên anh hãy nói chia tay em đi. Điều đó cho thấy các nghệ sĩ không chỉ cố gắng chiều lòng công chúng với những thứ đơn giản, dễ thành công nhất, mà vẫn có đủ tư duy để sản xuất một album đạt trải nghiệm nghe tốt.

Bên cạnh đó, một số nghệ sĩ lại lựa chọn xây dựng ngay từ đầu album có hướng đi khác biệt. Gigi Hương Giang sản xuất một sản phẩm âm nhạc xoay quanh các âm thanh của live band, khai thác tốt nhất khả năng và sức hút khi trình diễn trực tiếp của mình.

Phùng Khánh Linh lại chọn city pop - một thể loại phổ biến ở Nhật Bản thập niên 70, 80 nhưng còn khá mới với khán giả Vpop - để dựng nên một thế giới âm thanh đầy cá tính và thành công chứng minh sự đa dạng, muôn màu muôn vẻ của pop.

MONO cùng Onionn. lại sử dụng tối đa chất liệu R&B/hiphop cho album 22 để tạo nên một concept tổng thể rất chỉn chu. Đặc biệt, ca khúc Waiting for you khai thác hiphop, city pop trở thành một trong những bản hit lớn nhất Vpop năm nay, chứng minh sự sáng tạo của nghệ sĩ đã gặt được quả ngọt, và công chúng cũng dễ dàng mở lòng với những điều mới lạ, chỉ cần nghệ sĩ dám làm, và làm đến nơi đến chốn mà thôi.

Ballad vẫn là địa hạt khá an toàn với các nghệ sĩ Việt, bằng chứng là một số ca khúc như Sau lưng anh có ai kìa, Chưa quên người yêu cũ,... có chỗ đứng nhất định tại Vpop năm nay. Tuy nhiên, các nghệ sĩ và nhà sản xuất cũng đã có nhiều cải tiến để khiến cho ballad không còn quá não nề với những âm thanh dễ đoán nữa. Vì mẹ anh bắt chia tay, Lâu lâu nhắc lại đều có nền tảng là một sáng tác ballad, nhưng được phát triển thêm phân đoạn EDM khá bất ngờ, cùng một phần rap thời thượng, theo sát trào lưu tại Vpop. Cả 2 ca khúc cũng đều đạt được nhiều thành công, mở ra hướng đi mới cho nghệ sĩ Việt.

Miu Lê sở hữu bản hit Vì mẹ anh bắt chia tay đình đám 2022.

Các nghệ sĩ indie và những dòng nhạc mới lạ

Địa hạt indie luôn là nơi cho các nghệ sĩ thỏa sức sáng tạo, và trong năm nay các nghệ sĩ này cũng đã thành công tìm cho mình một nhóm khán giả riêng để đi đến cùng với những tham vọng của mình, mang đến rất nhiều màu sắc lạ lẫm cho người yêu nhạc Việt Nam.

Trước tiên, phải kể đến nhóm nghệ sĩ theo đuổi dream pop/shoegaze bất ngờ hoạt động khá năng nổ trong năm nay. Đây vốn là một nhánh được tách ra từ alternative rock (chứ không xuất phát từ pop như cái tên, khiến nhiều người lầm tưởng), với đặc trưng là những tiếng guitar, tiếng trống rất dày đến mức mờ mịt, hòa lẫn vào nhau để tạo nên không gian âm nhạc mơ màng.

Hồ Trâm Anh có thể coi là người sở hữu album dream pop nổi bật và chỉn chu bậc nhất tại nhạc Việt - The Poetry of Streetlights - nhờ màn phối khí ấn tượng, bám sát phong cách thể loại cùng những sáng tác chắc tay, giàu cảm xúc.

Nam Thế Giới cũng có một album trong năm nay theo đuổi dòng dream pop là Giữa những bất an và mưu cầu hạnh phúc, nhưng có phối hợp với indie rock. Vũ Trung Kiên cũng là một bạn trẻ lựa chọn shoegaze cho album đầu tay Beach/Heaven của mình, nhưng kết hợp thêm với ambient để tăng thêm sự mơ màng.

Hồ Trâm Anh mang đến cho nhạc Việt định nghĩa chính xác về dream pop.

Nhạc thể nghiệm tiếp tục có bước tiến trong năm nay. Sau Rắn Cạp Đuôi, Tran Uy Duc đã được công chúng trong nước và quốc tế chú ý và công nhận vào năm ngoái, Mona Evie tiếp bước đàn anh với album Chó ngồi đáy giếng, nhận được sự quan tâm, yêu thích của khá nhiều các bạn trẻ có niềm đam mê với nghệ thuật thể nghiệm. Tuy nhiên, khác với những album nổi bật của năm ngoái, Mona Evie lựa chọn hướng đi nhẹ nhàng hơn, kết hợp với R&B/hiphop và alternative, khiến cho album không quá khó nghe khó tiếp cận đối với đại chúng.

Pop punk cũng là một thể loại đạt được nhiều thành công trong năm 2022. Nổi bật nhất có thể kể đến Seachains với EP Chuyền - kết hợp pop punk với hiphop khá nhuần nhuyễn và độc đáo giữa thời điểm ngày càng nhiều rapper đang xâm chiếm Vpop. Sirens of Ha Long và Jaigon Orchestra - 2 nhóm nhạc đã hoạt động khá lâu trong cộng đồng pop punk - cũng cho ra mắt album trong năm nay, góp công lớn trong việc phát triển dòng nhạc này tại Việt Nam.

Những cái tên trẻ đáng kỳ vọng

Năm 2022 đánh dấu sự xâm chiếm ngày càng mạnh mẽ của các nghệ sĩ trẻ, nghệ sĩ gen Z. Ngoại trừ MONO vừa debut đã đạt được những thành công vang dội, vẫn còn nhiều nghệ sĩ khác có bước đột phá. Wren Evans hoạt động khá năng nổ khi phát hành 2 solo single khá thành công, kết hợp với Hoàng Thùy Linh trong ca khúc Bắt vía tạo nên khoảnh khắc ấn tượng cho album Link, xuất hiện trong nhiều chương trình nổi bật trong nước và cả quốc tế, và chốt hạ bằng một EP vào cuối năm.

Mỹ Anh cũng tiếp tục khẳng định cá tính độc đáo khó trộn lẫn tại Vpop bằng single Mỗi khi anh nhìn em cùng những gợi ý về album đầu tiên sớm được phát hành. Vũ Thanh Vân cho thấy sự tiến bộ lớn sau khi Nam tiến bằng một EP chất lượng, được đánh giá cao.

Các nghệ sĩ gen Z mới ra mắt trong năm nay cũng cho thấy nhiều tiềm năng. Grey D vừa tái debut đã sở hữu ngay một bản hit nổi bật - vaicaunoicokhiennguoithaydoi - và một EP được đầu tư hoành tráng. Daisy Le Garcon cho thấy bản thân là một cá tính nổi trội trong rap Việt khi vừa phát hành ca khúc Vàng đã ngay lập tức nhận được sự chú ý lớn trong cộng đồng underground. Cùng tuổi với những Wren Evans, Mỹ Anh, Daisy Le Garcon tuy xuất phát muộn hơn nhưng tiềm năng thì không hề thua kém những người bạn đồng trang lứa.

Mỹ Mỹ cũng là một cái tên đáng chú ý khi vừa debut đã được biểu diễn trên một trong những show truyền hình nổi bật nhất nhì trong năm - Người ấy là ai. Sở hữu vũ đạo tốt khi xuất thân là vũ công, Mỹ Mỹ hứa hẹn là gương mặt đáng gờm về mặt performance trong lứa nghệ sĩ mới.

Grey D tái debut thành công, sở hữu bản hit nổi bật và một EP đầu tư lớn.

Các nghệ sĩ trẻ tiềm năng, có bước đột phá chính là dấu hiệu tốt cho nền âm nhạc Việt. Không còn phải bó buộc vào những thể loại cũ, không còn phải trông chờ vào những gương mặt cũ, Vpop có thêm rất nhiều hướng đi mới độc đáo, có những hướng đi gặt hái được thành công lớn, nhiều nghệ sĩ trẻ tiềm năng sẵn sàng khai phá thêm những vùng đất âm nhạc chưa được công chúng trong nước chú ý.

Đó chính là sự phát triển cần thiết để bức tranh âm nhạc của Vpop ngày càng đa dạng và rực rỡ. Đến cùng, người được lợi nhất vẫn là khán giả, khi họ có thêm vô số lựa chọn với chất lượng ngày càng cao.