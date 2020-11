Giao dịch 1.000 viên ma túy trong trại lợn

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Tuấn chở Khôi đi giao dịch ma túy tại một trang trại ở Hà Tĩnh.

Ngày 18/11, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An ra) quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (37 tuổi) và Trần Phúc Khôi (41 tuổi, trú tại thành phố Vinh) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tuấn và Khôi cùng tang vật tại cơ quan công an (trái qua phải). Ảnh: Công an cung cấp.

Chiều 9/11, Phòng cảnh sát cơ động Công an Nghệ An nhận được tin báo về hai người đàn ông đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Công an xác định hai người này sẽ mang ma túy từ Nghệ An sang khu vực Đồng Bại (thuộc thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để giao dịch mua bán.

Tối cùng ngày, khi Tuấn và Khôi bị cảnh sát cơ động khống chế bắt quả tang, thu giữ 2 túi nylon chứa các viên nén màu xanh (nghi là ma túy) trước sự chứng kiến của chủ trang trại lợn.

Tại cơ quan điều tra Tuấn và Khôi khai nhận số ma túy tổng hợp khoảng 1.000 viên Tuấn đặt mua của một người tên Nguyên (không rõ lai lịch, địa chỉ) với số tiền 75 triệu đồng. Sau đó Tuấn chở Khôi nhờ mang đi bán.