Giáo án do ChatGPT soạn bị chê

Học sinh tại Young Women's Leadership School of the Bronx đánh giá giáo án của ChatGPT tạo ra khá nhạt nhẽo và giống quảng cáo tiếp thị.

Một giáo viên Mỹ thử nghiệm cho ChatGPT soạn giáo án và để học sinh nhận xét, đánh giá. Ảnh: LeBigData.

Cô Marisa Shuman, giáo viên khoa học máy tính tại Young Women's Leadership School of the Bronx (New York, Mỹ), đã yêu cầu ChatGPT tạo một giáo án về công nghệ đeo trên người (wearable technology) cho lớp lập trình nâng cao.

Giáo án do ChatGPT soạn dài khoảng 20 phút, bao gồm phần trao đổi mở đầu, câu hỏi khởi động, bài tập trên lớp, hướng dẫn làm bài tập trên lớp và thảo luận kết thúc môn học.

Cô Shuman cho ChatGPT soạn giáo án để học sinh lớp 11, 12 nghiêm túc phân tích mức độ hiệu quả nếu AI trở thành giáo viên. Kết quả, các học sinh không hài lòng và cho rằng giáo án của ChatGPT soạn trông giống quảng cáo tiếp thị.

Jayda Arias (18 tuổi) nói với Times rằng sản phẩm của ChatGPT rất nhạt nhẽo, khiến em liên tưởng đến chương trình lớp 4. Alia Goddess (17 tuổi) cũng nói ChatGPT thiên vị. Em đánh giá không tốt về sản phẩm do siêu ứng dụng tạo ra.

Đến cuối buổi học, các học sinh kết luận rằng giáo viên không nên dùng ChatGPT. Các em cho rằng những tài liệu, câu hỏi thảo luận do cô Shuman tạo ra hấp dẫn hơn chatbot.

Thử nghiệm của cô Marisa Shuman diễn ra trong bối cảnh các giáo viên trong và ngoài New York đang vật lộn tìm cách tích hợp ChatGPT vào chương trình giảng dạy.

Trong khi một số học khu và trường đại học ban hành lệnh cấm dùng ChatGPT để ngăn gian lận và đạo văn, những trường như Young Women's Leadership School of the Bronx lại biến các công cụ AI thành chủ đề thảo luận trong các lớp học khoa học máy tính, bất chấp lệnh cấm của bang.

Không riêng cô Marisa Shuman hay Young Women's Leadership School of the Bronx, một giáo sư tại trường Kinh doanh Wharton (thuộc Đại học Pennsylvania) cũng yêu cầu sinh viên dùng ChatGPT để đưa ra những ý tưởng để cải thiện các bài viết trên lớp.

Những phản ứng của học sinh đối với thử nghiệm của cô Marisa Shuman cho thấy học sinh vẫn muốn được con người dạy học và AI vẫn chưa thể thay thế con người trong tương lai gần.

Tuy nhiên, ông Sam Altman, cha đẻ của ChatGPT, nói với Insider rằng khi ChatGPT và các công cụ AI khác trở nên phổ biến hơn, nó có thể trở thành một phần cốt lõi trong quá trình học tập của học sinh. Ông tin rằng học bằng ChatGPT sẽ là một cách khá hấp dẫn.

"Tôi đã dùng ChatGPT để tự học mọi thứ và thấy nó hấp dẫn hơn nhiều so với những cách học tôi từng trải nghiệm trước đây. Tôi thà để ChatGPT dạy học còn hơn là đọc sách giáo khoa", ông Altman nói.