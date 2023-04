Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn bị bắt

Ông Hồ Đình Thái Hòa bị điều tra trong vụ án xảy ra tại tỉnh Đồng Nai, Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn và một số đơn vị, địa phương.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cục Cảnh sát kinh tế (C03 Bộ Công an) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Hồ Đình Thái Hòa (48 tuổi, Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn) về tội Giả mạo trong công tác.

Ông Hòa bị cáo buộc vi phạm Khoản 4, Điều 359 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), với khung hình phạt 12-20 năm tù.

Đây là diễn biến trong quá trình điều tra những sai phạm xảy ra tại tỉnh Đồng Nai, Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn và một số đơn vị, địa phương liên quan.

Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, CQĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng đối với bị can Hồ Đình Thái Hòa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn ở TP Biên Hòa, Đồng Nai. Ảnh: Bộ Công an.

Vụ án đang được tập trung làm rõ, củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của bị can, mở rộng điều tra đối với những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

Liên quan đến những sai phạm sai phạm trong công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe, hôm 26/4, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố và bắt tạm giam 10 bị can. Trong số này có ông Nguyễn Quang Vinh (Phó giám đốc Sở GTVT Thái Nguyên) bị điều tra về tội danh Nhận hối lộ. Công an Thái Nguyên cáo buộc có hành vi đưa và nhận hối lộ để làm sai lệch kết quả đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe.

Còn tại tỉnh Hòa Bình, ngày 21/3, CQĐT khởi tố bị can ông Nguyễn Viết Tuấn (Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ ở Lương Sơn) và 2 người khác về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.