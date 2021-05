Giám đốc Sở Tư pháp Đà Nẵng dương tính với nCoV

Vị lãnh đạo này thuộc diện F1, đã được cách ly tập trung từ trước. Trong thời gian này, bà từng có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Trưa 15/5, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Đà Nẵng, bà V.T.N.H. (Giám đốc Sở Tư pháp Đà Nẵng) đã được chuyển đến Bệnh viện Phổi để được điều trị.

Ngày 6/5, sau khi chồng và chị gái có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, bà H. cùng người nhà đã được đưa đi cách ly tập trung ngay.

Gia đình vị giám đốc này trú tại đường Đống Đa (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Địa chỉ này gần bar New Phương Đông.

Theo bản tin lúc 6h ngày 15/5 của Bộ Y tế, Đà Nẵng chưa ghi nhận thêm bệnh nhân mới. Tổng số người mắc Covid-19 tính từ khi dịch bùng phát trở lại của thành phố là 115.

Sáng nay, bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Đà Nẵng, cũng cho biết các bệnh nhân tại thành phố đều nhiễm B.1.1.7 (biến chủng lần đầu tiên được tìm thấy ở Anh).

Đây là chủng gây ra 4 ổ dịch tại khách sạn Phú An, khu công nghiệp An Đồn, bar New Phương Đông, thẩm mỹ viện Amida.

Vị lãnh đạo này cũng thông tin các bệnh nhân tại Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thái Bình từng có tiền sử dịch tễ liên quan Đà Nẵng đều nhiễm biến chủng B1.167.2 (biến chủng được tìm thấy lần đầu tiên ở Ấn Độ).

Vì vậy, ông nhận định ổ dịch tại Đà Nẵng và Hà Nội không có mối liên quan.