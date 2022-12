Giám đốc công ty bất động sản chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Bán đất không phải của mình, một giám đốc công ty bất động sản ở Bình Dương đã chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng của nhiều khách hàng.

Ngày 19/12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang thụ lý điều tra vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Thới Hòa, TX Bến Cát, Bình Dương do bị can Huỳnh Hoàng Nhựt (SN 1991, đăng ký thường trú: Ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, Tây Ninh), giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Nam Bình Dương và Công ty cổ phần thương mại, dịch vụ Nam Bình Dương (địa chỉ phường Thới Hòa, TX Bến Cát) thực hiện.

Huỳnh Hoàng Nhựt.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định bị can Huỳnh Hoàng Nhựt chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại bằng thủ đoạn nhận tiền đặt cọc cam kết chuyển nhượng các thửa đất không thuộc quyền sử dụng của Nhựt, sau đó chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã xác định có 6 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng . Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo tổ chức, cá nhân nào là bị hại của Huỳnh Hoàng Nhựt có thông tin như trên, đề nghị liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương (địa chỉ 681 Cách mạng tháng 8, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một) để phối hợp giải quyết.