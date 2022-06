Giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu xử lý nghiêm vụ đại úy làm nhanh CCCD

Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng Phòng tham mưu - cho biết ban giám đốc Công an TP.HCM đã yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm cán bộ có liên quan đến việc nhận làm nhanh CCCD gắn chip.

Liên quan đến việc đại úy Lê Ngọc Minh, cán bộ Công an quận Gò Vấp, bị cáo buộc nhận làm nhanh CCCD, thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM - cho biết vụ việc đang được xác minh, làm rõ.

Theo thượng tá Hà, sau khi nhận được phản ánh của báo chí, Giám đốc Công an TP.HCM đã giao Thanh tra Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Gò Vấp thực hiện xác minh, điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.

Vụ làm nhanh CCCD được phát hiện ra sao?

Đại diện Công an TP.HCM cho biết sau khi vụ việc xảy ra, thực hiện ý kiến chỉ đạo của ban giám đốc Công an TP.HCM, Công an quận Gò Vấp đã khẩn trương xác minh làm rõ nội dung vụ việc.

Cụ thể, ngày 26/4, ông Trần Hữu Ngọc thấy trên tài khoản Facebook tên Hanh Vu có đăng nội dung: “Làm căn cước công dân (CCCD) nhanh chóng, thời gian từ 3-5 ngày”.

Ông Ngọc liên hệ và được tài khoản Hanh Vu cho biết nhận làm dịch vụ trên với giá 3,5 triệu đồng. Chủ tài khoản Hanh Vu hẹn ông Ngọc có mặt tại Công an quận Gò Vấp (Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) lúc 10h ngày 28/4 để có người hướng dẫn.

Đúng thời gian trên, ông Ngọc được Đại úy Lê Ngọc Minh là cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Gò Vấp làm thủ tục cấp CCCD.

Sau khi làm xong, ông Ngọc được chủ tài khoản Hanh Vu nhắn tin thông báo chiều 4/5 sẽ được trả CCCD. Tuy nhiên, khi đến giờ hẹn, chủ tài khoản Hanh Vu hẹn lại với ông Ngọc vào ngày 5/5. 13h cùng ngày, ông Ngọc được một người liên lạc cho biết đến địa chỉ 388 Nguyễn Văn Lượng để nhận CCCD.

Tại đây, khi ông Ngọc nhận CCCD từ một shipper, Tổ thanh tra mời ông Ngọc và người giao hàng về Công an phường 11, quận Gò Vấp để làm rõ.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc có liên quan đến đại úy Lê Ngọc Minh, ngày 6/5, Công an quận Gò Vấp đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ này và chuyển hồ sơ cho bộ phận thanh tra công an quận.

Vụ việc mang tính chất đơn lẻ

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết trước mắt Công an TP.HCM tạm đình chỉ công tác đối với đại úy để tiến hành kiểm điểm, xem xét xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định của ngành.

“Kết quả điều tra ban đầu cho thấy hành vi vi phạm của đại úy Minh có tính chất đơn lẻ, lợi dụng vị trí công tác trong tiếp nhận hồ sơ, đề xuất và trả thẻ CCCD để trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của Công an TP.HCM. Quan điểm của Công an TP.HCM là vi phạm đến đâu, xử lý đến đó”, thượng tá Hà thẳng thắn.

Thượng tá Lê Mạnh Hà. Ảnh: Thành Nhân.

Ngoài ra, để chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm tương tự, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo, giao Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) tham mưu thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện Đề án 06, trong đó tập trung kiểm tra quy trình cấp, trả thẻ CCCD của các đơn vị, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sơ hở, thiếu sót, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Từ đó, Phòng PC06 đã thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác thực hiện Đề án 06 tại các đơn vị.

Bên cạnh đó, ban Giám đốc Công an TP.HCM cũng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp, hỗ trợ công an các quận, huyện, TP Thủ Đức tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác thu nhận hồ sơ cấp và trả CCCD, tạo điều kiện để người dân được giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, hạn chế phát sinh tiêu cực.

Để làm được việc đó, thượng tá Hà cho biết Công an TP.HCM tăng thêm số điểm cấp CCCD từ 34 điểm lên 46 điểm (Gò Vấp tăng thêm 4 điểm, Thủ Đức tăng thêm 2 điểm, quận 8 tăng thêm 2 điểm, Bình Tân thêm một điểm, Tân Bình thêm một điểm, Bình Chánh thêm một điểm, Nhà Bè thêm một điểm).