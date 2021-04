Giám đốc Công an Hải Phòng nói về vụ thu phí căn cước sai quy định

“Ngay từ đầu, chúng tôi đã quán triệt trong việc thực hiện. Khi cấp dưới làm sai như vậy, chúng tôi đã chỉ đạo làm rõ và xử lý, không bao che", thiếu tướng Vũ Thanh Chương nói.

Tối 10/4, thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, trao đổi với Zing về vụ thu phí căn cước công dân gắn chip sai quy định trên địa bàn.

Theo thiếu tướng Chương, hôm 4/4, đường dây nóng của Công an TP Hải Phòng có nhận được phản ánh của công dân ở xã Tiên Minh (huyện Tiên Lãng) về việc họ bị thu phí làm thẻ CCCD gắn chip cao hơn quy định (100.000 đồng/người).

Khi Thanh tra Công an TP Hải Phòng đang xác minh, Zing cũng đưa tin về vụ việc này.

“Ngay từ đầu, Công an TP Hải Phòng đã quán triệt trong việc thực hiện. Tuy nhiên, khi cấp dưới làm sai như vậy, công an thành phố đã chỉ đạo làm rõ và xử lý. Chúng tôi không bao che cho sai phạm”, ông Chương khẳng định.

Trụ sở xã An Thái - nơi người dân phản ánh về việc thu phí làm căn cước gắn chip 140.000 đồng. Ảnh: Nguyễn Dương.

Về việc người dân huyện An Lão nói phải nộp 140.000 đồng để làm căn cước gắn chip, thiếu tướng Chương cho hay sẽ kiểm tra. “Sai đến đâu, chúng tôi sẽ xử lý đến đó”, ông nói.

Cũng theo Giám đốc Công an Hải Phòng, trên địa bàn thành phố vừa qua xảy ra chuyện "nhập nhèm" thu hộ tiền chuyển phát nhanh khi thực hiện làm căn cước gắn chip. Vì thế, ông đã chỉ đạo cấp dưới dừng lại việc này.

Trước đó, hôm 7/4, Zing phản ánh việc người dân ở xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, phải đóng lệ phí 100.000 đồng khi đổi sang căn cước công dân gắn chip. Sau khi nhận thông tin, thiếu tướng Vũ Thanh Chương đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Tiên Lãng xác minh.

Đến nay, Công an xã Tiên Minh đã hoàn trả tiền và xin lỗi hơn 10 người dân. Công an huyện đang tiếp tục rà soát các trường hợp thu vượt quá quy định nếu có để xử lý. Chủ tịch UBND xã Tiên Minh đã ký quyết định đình chỉ 15 ngày đối với 2 công an viên liên quan việc thu tiền.

Sau đó, người dân ở xã An Thái, huyện An Lão (Hải Phòng), cho biết họ cũng nộp mức phí cao gấp nhiều lần so với quy định tại Thông tư số 112/2020 của Bộ Tài chính.

Đáng chú ý, theo phản ánh, có trường hợp nằm trong diện miễn lệ phí đổi căn cước công dân nhưng vẫn phải nộp 140.000 đồng. Sau đó, họ được nhận lại 85.000 đồng.

Hôm 8/4, trung tá Phạm Duy Thành, Phó trưởng Công an huyện An Lão (phụ trách quản lý hành chính), nói sẽ kiểm tra và thông tin lại về khoản tiền 85.000 đồng mà người dân phản ánh đã được trả lại.

Ông Thành khẳng định lãnh đạo công an huyện không có chủ trương, chỉ đạo về việc thu 140.000 đồng làm căn cước công dân gắn chip.