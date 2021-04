Giám đốc chi nhánh ngân hàng ở TP.HCM bị trộm gần 1 tỷ

Kính đột nhập nhà một giám đốc chi nhánh ngân hàng ở TP.HCM, lấy đi tài sản trị giá gần một tỷ đồng.

Ngày 2/4, Công an quận 11 (TP.HCM) đang tạm giữ Bùi Ngọc Kính (36 tuổi) cùng 3 người khác để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Rạng sáng 28/3, ông T.Q.Đ. (42 tuổi, ngụ quận 11, giám đốc một chi nhánh ngân hàng ở TP.HCM) bị đánh thức bởi tiếng chuông báo động.

Kính đột nhập vào nhà giám đốc ngân hàng, trộm gần một tỷ đồng. Ảnh: Cắt từ clip.

Nhìn vào hệ thống camera, ông Đ. thấy một người đàn ông dắt xe SH của mình ra cổng rồi chạy đi mất.

Kiểm tra trong nhà, nạn nhân phát hiện kẻ gian đã trộm nhiều trang sức, điện thoại di động có giá trị gần một tỷ đồng.

Tiếp nhận tin báo, đại tá Phạm Xuân Thao (Trưởng công an quận 11) chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 11 phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM vào cuộc truy xét.

Thượng tá Nguyễn Trung Hoà (Đội trưởng Cảnh sát hình sự) và trung tá Võ Minh Tuấn (đội phó) chỉ huy các trinh sát có nhiều kinh nghiệm lần theo dấu vết tên trộm.

Chưa đầy 24 giờ sau, cảnh sát bắt được nghi phạm đầu tiên tiêu thụ tài sản do Kính trộm được. Từ lời khai của người này, nhà chức trách lần lượt bắt Kính và 2 nghi phạm tiêu thụ tài sản phi pháp.

“Việc truy xét gặp nhiều khó khăn; tuy nhiên, Công an quận 11 nỗ lực để bắt được băng nhóm này, thu hồi tài sản cho bị hại”, lãnh đạo Công an quận 11 nói.